Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình trạng bất ổn của Havertz

  • Thứ tư, 27/8/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kai Havertz chắc chắn vắng mặt trong các trận đấu của Arsenal và tuyển Đức vào tháng 9, đồng thời khả năng phẫu thuật của ngôi sao này còn bỏ ngỏ.

Chấn thương của Havertz đặt ra thách thức lớn cho Arsenal.

Theo The Guardian, đội ngũ y tế của Arsenal chưa thể xác định chính xác thời gian nghỉ của cầu thủ 26 tuổi, nhưng tín hiệu ban đầu báo hiệu khả năng Havertz phải ngồi ngoài thời gian dài.

HLV Mikel Arteta cũng cho biết đội bóng chưa thể xác định được mức độ nghiêm trọng của chấn thương, điều khiến cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cực kỳ lo ngại. Thông thường, các kết quả chụp chiếu trong vòng 1 tuần sẽ xác định được tình trạng của cầu thủ.

Tuy nhiên, chấn thương đầu gối của Havertz được đánh giá rất phức tạp. Arsenal sẽ phải tiến hành thêm các xét nghiệm để đánh giá vấn đề và quyết định hướng giải quyết. Trong khi đó, Rudi Völler, Giám đốc của DFB, xác nhận Havertz sẽ vắng mặt ở các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 9.

Ông cho biết có khả năng Havert phải phẫu thuật. Tuyển thủ Đức dính chấn thương sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận Arsenal thắng Manchester United 1-0 tại vòng mở màn Premier League. Cầu thủ sau đó không góp mặt trong chiến thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds hôm 23/8.

Đội ngũ y tế của Arsenal lo ngại chân sút này tái phát chấn thương đầu gối, vấn đề thường gây ra cơn ác mộng với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Hồi tháng 2, Havertz cũng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2024/25.

Kỳ chuyển nhượng gây choáng của Arsenal

Nếu hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Arsenal sẽ nâng mức mua sắm hè này lên con số 355 triệu euro (tương đương 307 triệu bảng).

26:1584 hôm qua

Son Heung-min mất quyền đội trưởng ở tuyển Hàn Quốc?

HLV trưởng tuyển Hàn Quốc, Hong Myung-bo, để ngỏ khả năng thay đổi vai trò đội trưởng của Son Heung-min trước chuyến du đấu tại Mỹ vào tháng 9.

26:1585 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Havertz Ngoại hạng Anh Arsenal

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý