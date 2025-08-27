Tình trạng bất ổn của Havertz

Kai Havertz chắc chắn vắng mặt trong các trận đấu của Arsenal và tuyển Đức vào tháng 9, đồng thời khả năng phẫu thuật của ngôi sao này còn bỏ ngỏ.

Chấn thương của Havertz đặt ra thách thức lớn cho Arsenal.

Theo The Guardian, đội ngũ y tế của Arsenal chưa thể xác định chính xác thời gian nghỉ của cầu thủ 26 tuổi, nhưng tín hiệu ban đầu báo hiệu khả năng Havertz phải ngồi ngoài thời gian dài.

HLV Mikel Arteta cũng cho biết đội bóng chưa thể xác định được mức độ nghiêm trọng của chấn thương, điều khiến cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cực kỳ lo ngại. Thông thường, các kết quả chụp chiếu trong vòng 1 tuần sẽ xác định được tình trạng của cầu thủ.

Tuy nhiên, chấn thương đầu gối của Havertz được đánh giá rất phức tạp. Arsenal sẽ phải tiến hành thêm các xét nghiệm để đánh giá vấn đề và quyết định hướng giải quyết. Trong khi đó, Rudi Völler, Giám đốc của DFB, xác nhận Havertz sẽ vắng mặt ở các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 9.

Ông cho biết có khả năng Havert phải phẫu thuật. Tuyển thủ Đức dính chấn thương sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận Arsenal thắng Manchester United 1-0 tại vòng mở màn Premier League. Cầu thủ sau đó không góp mặt trong chiến thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds hôm 23/8.

Đội ngũ y tế của Arsenal lo ngại chân sút này tái phát chấn thương đầu gối, vấn đề thường gây ra cơn ác mộng với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Hồi tháng 2, Havertz cũng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2024/25.