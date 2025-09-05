Tình tiết mới vụ Giang Tổ Bình tố bị quay lén cảnh khỏa thân

Giang Tổ Bình bày tỏ sự bức xúc trước loạt phản hồi từ những người liên quan tới vụ ồn ào tại Đài truyền hình Tam Lập. Nữ diễn viên cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin.

Vụ việc Giang Tổ Bình tố cáo nhân viên đoàn phim tại Đài truyền hình Tam Lập (SET TV) tấn công tình dục có nhiều diễn biến mới, theo China Times. Trên các nền tảng mạng xã hội, vụ việc trở thành tâm điểm chú ý suốt những ngày qua.

Giang Tổ Bình thu hút chú ý sau loạt bài viết tố cáo tấn công tình dục. Ảnh: Yeeyi.

Đầu tiên, Bàng Mỹ Phú - Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập thừa nhận người đàn ông 25 tuổi mà Giang Tổ Bình tố cáo là con trai mình. “Với tư cách là quản lý cấp cao tại Đài truyền hình Tam Lập, tôi sẽ không tác động vào quá trình điều tra, đảm bảo tính khách quan. Dẫu vậy, tôi vẫn phối hợp với các bên liên quan khi được yêu cầu. Tôi cũng là mẹ của cậu ấy, tôi tin tưởng con mình, nhưng đã là người trưởng thành, làm sai thì phải chịu trách nhiệm và gánh hậu quả. Tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho con tôi”, Bàng Mỹ Phú nói.

Tiếp tục, Bàng Ích Lệ - con trai Bàng Mỹ Phú tiết lộ từng hẹn hò với Giang Tổ Bình: “Tôi đã từng yêu một người phụ nữ hơn tôi hai mươi mấy tuổi, mối quan hệ bắt đầu vào ngày 23/10/2024. Cô ấy chính là nữ diễn viên Giang Tổ Bình. Để không gây phiền phức cho cô ấy, tôi chưa từng công khai chuyện tình cảm này. Thời gian qua, vì khác biệt tính cách, quan điểm mà chúng tôi thường xuyên cãi vã. Cô ấy nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc, có lời lẽ và hành vi quá khích. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay, chính thức kết thúc mối quan hệ vào ngày 31/08/2025”.

Về cáo buộc tấn công tình dục, Bàng Ích Lệ cho biết việc Giang Tổ Bình đăng tải loạt bài viết gây ảnh hưởng đến gia đình anh. Theo đó, Bàng Ích Lệ kêu gọi Giang Tổ Bình xóa tất cả bài viết, đồng thời cam kết sẽ phối hợp trong các cuộc điều tra nội bộ lẫn pháp luật sắp tới.

Trong bài viết phản bác, Giang Tổ Bình chỉ trích Bàng Ích Lệ và Bàng Mỹ Phú khiến cô tổn thương. Từ khi sự việc bắt đầu, nữ diễn viên chỉ cần đối phương xin lỗi chân thành, không muốn làm lớn chuyện. Thẳng thắn bình luận vào bài đăng của Bàng Ích Lệ, cô viết: “Anh thật sự rất vô liêm sỉ”.

Chưa dừng lại ở đó, Giang Tổ Bình giận dữ cho rằng họ né tránh trách nhiệm, đồng thời cảnh báo sẽ đăng tải thêm thông tin mới: “Các người đã có quá nhiều cơ hội để xin lỗi rồi. Tôi từng muốn bỏ qua, nhưng không ai chủ động làm điều đó. Cho nên, hẹn gặp tại tòa. Chờ đến khi công bố toàn bộ, mọi người sẽ hiểu rõ”.

Ban đầu, Giang Tổ Bình đăng tải hàng loạt bài viết trên trang cá nhân, tố cáo người đàn ông 25 tuổi - nhân viên đoàn phim Đài truyền hình Tam Lập có hành vi chuốc thuốc mê, quay lén cảnh khỏa thân với một nữ diễn viên. Để bảo mật danh tính, Giang Tổ Bình ẩn danh nữ diễn viên này, chỉ cho biết cả hai từng hợp tác.