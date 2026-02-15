Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình thế đảo ngược với Vinicius

  • Chủ nhật, 15/2/2026 10:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vinicius Junior đang bùng nổ mạnh mẽ trở lại, qua đó tiếp thêm sức bật cho Real Madrid trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Vinicius dần trở lại với phiên bản tốt nhất.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, tiền đạo người Brazil đang đạt phong độ cao với 6 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 7 trận, góp phần đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạm chiếm ngôi đầu La Liga.

Trước Real Sociedad, Vinicius trở thành điểm tựa lớn nhất cho hàng công khi Mbappe không ra sân. Cú đúp từ chấm phạt đền giúp đội nhà thắng 4-1 thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao biết cách định đoạt trận đấu. Chính những pha đi bóng tốc độ và lắt léo của anh khiến hàng thủ đối phương liên tục phạm lỗi, tạo ra 2 quả penalty bước ngoặt.

Vinicius thậm chí suýt hoàn tất hat-trick nếu bàn thắng sau đường kiến tạo của Arda Guler không bị từ chối vì lỗi việt vị. Những con số thống kê càng làm rõ tầm ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 2000 với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,60, chuyền chính xác 85% và trực tiếp mang về 2 quả phạt đền.

Sự thăng hoa ấy gắn liền với dấu ấn chiến thuật của Arbeloa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trao cho Vinicius sự tự do tối đa và niềm tin tuyệt đối. "Cậu ấy luôn khiến đối thủ dè chừng. Tôi tin Vinicius thuộc nhóm cầu thủ hay nhất thế giới", Arbeloa khẳng định sau trận.

Vinicius dần trở lại phiên bản tốt nhất, trái ngược với hình ảnh vật vờ, thiếu cảm hứng chơi bóng dưới thời Xabi Alonso. Nếu Vinicius tiếp tục duy trì phong độ này và Mbappe sớm trở lại, Real Madrid sẽ sở hữu 2 mũi khoan đủ sức công phá mọi hàng thủ châu Âu.

Hiểu Phong

