Phản ứng của Vinicus khi nghe tin Barca thảm bại

Trong lúc tham dự một sự kiện quảng bá, Vinicius không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe tin Atletico Madrid vùi dập Barcelona 4-0 ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua.

Chiến thắng 4-0 của Atletico Madrid trước Barcelona rạng sáng 13/2 trở thành cú sốc lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha tuần qua. Trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua khép lại với tỷ số cách biệt khó tin, tạo lợi thế cực lớn cho đội bóng của Diego Simeone trước trận lượt về.

Trong thời điểm trận đấu diễn ra, Vinicius không có mặt trên khán đài hay trước màn hình theo dõi trực tiếp. Cầu thủ người Brazil đang tham dự một sự kiện quảng bá. Chính tại đây, streamer nổi tiếng Ibai Llanos tiến lại gần và tiết lộ kết quả trận đấu cho ngôi sao Real Madrid.

Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Ibai ghé sát tai Vinicius để thông báo tỷ số 4-0. Phản ứng của tiền đạo Brazil lập tức thu hút sự chú ý. Gương mặt anh thể hiện rõ sự bất ngờ trước kết quả quá cách biệt của trận bán kết.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ rộng rãi. Cộng đồng cổ động viên Real Madrid tỏ ra thích thú với phản ứng của Vinicius. Ở chiều ngược lại, không ít người hâm mộ Barcelona cảm thấy khó chịu khi đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Chiến thắng 4-0 không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số. Nó còn tạo cú hích tinh thần lớn cho Atletico Madrid và đặt Barcelona vào thế khó trước trận lượt về. Ngoài tỷ số bất ngờ, trận đấu còn khép lại với rất nhiều tình huống gây tranh cãi, đỉnh điểm là quyết định từ chối bàn thắng của Pau Curbasi trong hiệp hai.

Dù kết quả bất ngờ, giới chuyên môn nhận định Atletico Madrid đã có một trận đấu xuất sắc trước Barcelona của HLV Hansi Flick.