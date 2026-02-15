Vinicius lập cú đúp, Real chiếm ngôi đầu của Barca

Rạng sáng 15/2, Vinicius ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Sociedad ở vòng 24 La Liga.

Vinicius ghi 2 bàn từ chấm phạt đền.

Real Madrid tiếp tục phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở La Liga. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa tạm thời trở lại ngôi đầu bảng với 60 điểm, nhiều hơn 2 so với Barcelona dù chơi nhiều hơn một trận. Ngoài ra, "Los Blancos" còn chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường của Real Sociedad.

Trên sân Bernabeu, Trent Alexander-Arnold lần đầu đá chính kể từ tháng 12 bằng dấu ấn sớm. Phút thứ 5, đường chuyền chuẩn xác của anh giúp Gonzalo Garcia đệm bóng mở tỷ số. Theo Opta, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha ghi bàn trong 8 trận ở mùa này và tất cả đều đến khi Kylian Mbappe không ra sân hoặc ngồi dự bị.

Trước đó, Sociedad suýt vượt lên nhưng cú sút của Mikel Oyarzabal đi chệch khung thành trong gang tấc. Đến giữa hiệp một, Oyarzabal gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Dean Huijsen.

Tuy nhiên, Real nhanh chóng tái lập thế dẫn trước khi Vinicius thực hiện thành công quả phạt đền. Ở băng ghế dự bị, Mbappe vỗ tay ăn mừng phấn khích khi chứng kiến đồng đội lập công.

Chỉ ít phút sau, Federico Valverde tung cú sút xa uy lực nâng tỷ số lên 3-1. Đội chủ nhà thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ.

Mbappe không ra sân trận này.



Sang hiệp hai, Vinicius tiếp tục ghi bàn từ chấm 11 m sau khi bị phạm lỗi, hoàn tất cú đúp, đồng thời nâng tổng số bàn tại giải lên con số 8. Thibaut Courtois cũng có pha cứu thua ấn tượng từ cú đánh đầu của Jon Martin, dập tắt hy vọng mong manh của Sociedad.

Chiến thắng khẳng định sức mạnh của Real Madrid khi họ toàn thắng cả 18 trận mùa này mỗi khi ghi bàn trước, cho thấy bản lĩnh và sự ổn định của ứng viên số một cho chức vô địch.