Tình thế đảo ngược với Neymar tại Santos

  • Thứ sáu, 17/10/2025 06:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Santos đang tạm hoãn việc gia hạn hợp đồng với Neymar vì lo ngại thể lực và gánh nặng lương thưởng của chân sút này.

Neymar chưa đảm bảo tương lai ở Santos. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sẽ đáo hạn vào tháng 12. Theo ESPN, dù đôi bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, ban lãnh đạo đội bóng muốn chờ đến khi tiến hành rà soát nội bộ toàn diện mới nối lại thương thảo. Điều này đồng nghĩa quá trình gia hạn chỉ có thể được xem xét sau khi Neymar chứng minh được khả năng hồi phục thể lực.

Màn tái xuất của Neymar tại Santos hồi tháng 1 từ Al Hilal từng mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, hàng loạt chấn thương khiến Neymar mới có 21 lần ra sân, ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo. Lần gần nhất anh thi đấu là trước ngày 19/9, trước khi dính chấn thương cơ đùi phải và buộc phải ngồi ngoài nhiều tuần.

Mức lương quá cao của Neymar cũng khiến Santos phải cân nhắc. Trong bối cảnh đội bóng đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng tại giải quốc nội, việc giữ chân một ngôi sao liên tục vắng mặt vì chấn thương và có ít đóng góp trở thành bài toán nan giải.

Dù vậy, sự hiện diện của Neymar vẫn mang lại nhiều lợi ích ngoài sân cỏ cho Santos. Doanh thu bán áo, lượng khán giả đến sân và sức hút truyền thông quốc tế đều tăng mạnh kể từ khi anh trở lại. Song, những giá trị đó dường như chưa đủ để khỏa lấp nỗi lo về phong độ và thể trạng của tiền đạo này.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

