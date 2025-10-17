Tình thế đảo ngược với Neymar tại Santos

Santos đang tạm hoãn việc gia hạn hợp đồng với Neymar vì lo ngại thể lực và gánh nặng lương thưởng của chân sút này.

Neymar chưa đảm bảo tương lai ở Santos. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sẽ đáo hạn vào tháng 12. Theo ESPN, dù đôi bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, ban lãnh đạo đội bóng muốn chờ đến khi tiến hành rà soát nội bộ toàn diện mới nối lại thương thảo. Điều này đồng nghĩa quá trình gia hạn chỉ có thể được xem xét sau khi Neymar chứng minh được khả năng hồi phục thể lực.

Màn tái xuất của Neymar tại Santos hồi tháng 1 từ Al Hilal từng mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, hàng loạt chấn thương khiến Neymar mới có 21 lần ra sân, ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo. Lần gần nhất anh thi đấu là trước ngày 19/9, trước khi dính chấn thương cơ đùi phải và buộc phải ngồi ngoài nhiều tuần.

Mức lương quá cao của Neymar cũng khiến Santos phải cân nhắc. Trong bối cảnh đội bóng đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng tại giải quốc nội, việc giữ chân một ngôi sao liên tục vắng mặt vì chấn thương và có ít đóng góp trở thành bài toán nan giải.

Dù vậy, sự hiện diện của Neymar vẫn mang lại nhiều lợi ích ngoài sân cỏ cho Santos. Doanh thu bán áo, lượng khán giả đến sân và sức hút truyền thông quốc tế đều tăng mạnh kể từ khi anh trở lại. Song, những giá trị đó dường như chưa đủ để khỏa lấp nỗi lo về phong độ và thể trạng của tiền đạo này.

