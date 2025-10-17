Chiến thắng ung thư, Van Gaal giờ ra sao

Cựu HLV Manchester United và tuyển Hà Lan, Louis van Gaal, vừa đăng tải hình ảnh ấm áp bên cô vợ Truss trong kỳ nghỉ tại Algarve (Bồ Đào Nha).

Van Gaal chiến thắng căn bệnh ung thư. Ảnh: Reuters.

Đây là khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa đối với chiến lược gia 74 tuổi, chỉ vài tháng sau khi ông chính thức thông báo đã hoàn toàn chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Van Gaal được chẩn đoán mắc bệnh từ cuối năm 2020, nhưng giữ kín thông tin cho đến tháng 4/2022. Trong giai đoạn dẫn dắt tuyển Hà Lan lần thứ ba, ông phải trải qua khoảng 25 buổi xạ trị, nhiều lần tiêm hormone, phẫu thuật, sử dụng ống thông và túi dẫn tiểu.

Tại World Cup 2022, dù sức khỏe suy yếu, Van Gaal vẫn trực tiếp chỉ đạo “Cơn lốc màu da cam” trên sân. Khi đó, ông từng thừa nhận rằng khả năng tự đi vệ sinh trở lại sẽ là một “phép màu”. Sau hai năm kiên cường chống chọi, tình trạng sức khỏe của HLV này đã cải thiện rõ rệt.

Hồi tháng 7 vừa qua, Van Gaal xác nhận: “Tôi không còn chống chọi với ung thư nữa. Hai năm trước, mọi thứ thật tồi tệ, nhưng rồi đã ổn cả. Tôi vẫn đi tái khám định kỳ và cảm thấy ngày càng khỏe mạnh hơn".

Van Gaal đi nghỉ mát cùng vợ.

Bức ảnh mới nhất được ông đăng trên Instagram nhanh chóng thu hút hơn 18.000 lượt thích cùng vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ toàn cầu.

Van Gaal và Truss kết hôn năm 2008, sau khi người vợ đầu tiên của ông – Fernanda Obbes – qua đời vì ung thư gan và tụy năm 1994. Ông có hai cô con gái là Brenda và Renate.

Trong sự nghiệp cầm quân, Van Gaal từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Ajax, Barcelona, Bayern Munich, AZ Alkmaar và đội tuyển Hà Lan. Giai đoạn ngắn tại MU (2014–2016), ông giúp “Quỷ đỏ” giành chức vô địch FA Cup mùa 2015/16.

Sau khi giải nghệ năm 2022 để tập trung điều trị, Van Gaal vẫn được giới chuyên môn ca ngợi là một trong những HLV hay nhất của bóng đá hiện đại, với tỷ lệ thắng gần 61% sau 930 trận đấu chính thức.

