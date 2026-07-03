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Công nghệ AI

AI Google vừa có nâng cấp quan trọng

  • Thứ sáu, 3/7/2026 17:46 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Tính năng mới trên Gemini cho phép người dùng tham khảo thông tin, so sánh sản phẩm khi mua sắm.

Tính năng gợi ý mua sắm trên ứng dụng Gemini tại Việt Nam.

Google vừa thông báo cập nhật tính năng gợi ý mua sắm trong Gemini tại Việt Nam. Người dùng có thể yêu cầu AI tìm kiếm thông tin, so sánh và chọn sản phẩm ưng ý trong cuộc trò chuyện qua tương tác tự nhiên với chatbot.

Bản cập nhật được phát hành miễn phí qua ứng dụng Gemini. Theo Google, tính năng mới giúp rút ngắn lộ trình mua sắm, từ lên ý tưởng đến so sánh và chọn sản phẩm phù hợp trong một cửa sổ trò chuyện.

Thay vì phải duyệt qua nhiều website hoặc so sánh thủ công, người dùng có thể mô tả sản phẩm, nhu cầu mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên, tương tự việc hỏi ý kiến bạn bè.

Một số ví dụ về câu lệnh gợi ý mua sắm trên Gemini như: “Gợi ý quà tặng sinh nhật cho mẹ, thích tập yoga và chăm sóc da, ngân sách tầm 3 triệu đồng”, “Gợi ý iPhone với 3 camera, phải là máy mới” hay “Gợi ý đồ chơi cho bé 3 tuổi thích xem phim”.

Sau khi ra lệnh, Gemini sẽ trả kết quả gồm hình ảnh cùng các thông tin liên quan như mô tả, giá bán, đánh giá từ người mua, tình trạng, gợi ý mua hàng và liên kết đến nhà bán lẻ.

Nếu phân vân và có yêu cầu so sánh, chẳng hạn như chọn vali cỡ nhỏ cho chuyến du lịch cuối tuần, ứng dụng sẽ hiển thị bảng so sánh trực quan, gồm hình ảnh và các thông số như kích thước, khối lượng hay chất liệu vali.

“Nhờ đó, người dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm một cách nhanh chóng và tự tin. Các câu trả lời cũng được cá nhân hóa theo từng câu hỏi cụ thể, được định dạng sao cho phù hợp nhất với nhu cầu mỗi người”, thông báo từ Google cho biết.

Nhờ khả năng cá nhân hóa, Gemini có thể lọc sản phẩm dựa trên ngân sách. Bảng thông tin và so sánh được điều chỉnh theo từng loại sản phẩm cụ thể, làm nổi bật thông số quan trọng. Điều này giúp giảm thời gian chuyển qua lại giữa các trang web, đánh giá sản phẩm hiệu quả hơn.

Tính năng mua sắm trên Gemini dựa trên hệ sinh thái dữ liệu Shopping Graph, gồm hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm và 2 tỷ sản phẩm cập nhật mỗi giờ. Google cho biết hệ thống này giúp thông tin cập nhật chính xác, kịp thời.

Theo InsiderPH, tính năng mới cũng phản ánh chiến lược rộng hơn của Google nhằm mở rộng tính năng AI, định vị Gemini trở thành trợ lý kỹ thuật số, có thể hỗ trợ các tác vụ hàng ngày như khai thác thông tin, lên kế hoạch du lịch và gợi ý mua sắm.

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Phúc Thịnh

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    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
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    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
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