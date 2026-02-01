Điều đáng chờ đợi trên Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 sẽ sớm có tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo do Google phát triển, mở ra khả năng người dùng Samsung được bảo vệ tốt hơn trước các chiêu trò giả mạo.

Galaxy S26 sắp có tính năng phát hiện lừa đảo. Ảnh: Endgadget.

Những cuộc gọi lừa đảo ngày càng trở thành vấn nạn đối với người dùng smartphone, đặc biệt khi các chiêu trò giả mạo ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, dòng Galaxy S26 sắp ra mắt của Samsung có thể tích hợp tính năng Phát hiện lừa đảo (Scam Detection), vốn từng là điểm mạnh độc quyền của Google Pixel.

Theo các thông tin mới được phát hiện, Galaxy S26 Ultra có thể là một trong những mẫu điện thoại Android đầu tiên ngoài Pixel được hỗ trợ tính năng này. Trước đó, trong quá trình phân tích APK ứng dụng Phone by Google, giới quan sát đã tìm thấy dấu hiệu cho thấy tính năng phát hiện lừa đảo không còn giới hạn trên các thiết bị Pixel.

Cụ thể, phiên bản 206.0.857916353 của ứng dụng Phone by Google xuất hiện các dòng mã có liên quan đến số hiệu model của Galaxy S26. Đáng chú ý, bên cạnh những model này còn có tham chiếu đến “Sharpie”, vốn được biết đến là tên mã nội bộ của tính năng Scam Detection.

Hiện tại, tính năng phát hiện lừa đảo trên Pixel được triển khai theo 2 hướng khác nhau tùy thiết bị. Với Pixel 9 (ngoại trừ Pixel 9a) và dòng Pixel 10 tại một số thị trường như Mỹ, Australia, Canada, Ấn Độ, Ireland và Anh, tính năng này được hỗ trợ bởi Gemini Nano thông qua AI Core ngay trên thiết bị. Trong khi đó, Pixel 6 và các mẫu đời cũ hơn tại Mỹ sử dụng mô hình học máy do Google phát triển để xử lý trực tiếp.

Do số hiệu model của Samsung xuất hiện cùng nhóm với Pixel 9 và 10 trong đoạn mã, nhiều khả năng dòng Galaxy S26 cũng có thể hỗ trợ Scam Detection thông qua Gemini Nano tích hợp trên máy.

Không dừng lại ở đó, Google dường như đang mở rộng các tính năng bảo mật cuộc gọi đến nhiều thiết bị Android hơn thông qua một ứng dụng mới mang tên Android CallCore. Trên Google Play Store, app này được mô tả là nền tảng hạ tầng tích hợp sẵn, phục vụ các tính năng gọi điện và bảo vệ người dùng. Bản cập nhật mới nhất của ứng dụng được cho phép nhận diện cuộc gọi lừa đảo.

Ứng dụng này dường như chỉ hoạt động trên các thiết bị có cờ hệ thống com.google.android.apps.callcore.SUPPORTED. Theo các tệp nhật ký thu thập được từ Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship của Samsung cũng xuất hiện cờ tính năng tương tự.

Nếu Google thực sự mang Scam Detection đến Galaxy S26, tính năng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng sang các mẫu smartphone Android khác trong tương lai.