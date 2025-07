Tình huống 'khó đỡ' của Arsenal

Thần đồng mới nổi Max Dowman gây chú ý khi được HLV Mikel Arteta điền tên vào danh sách 30 cầu thủ Arsenal dự tour du đấu châu Á hè 2025. Tài năng trẻ 15 tuổi được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng nhất của học viện, với 19 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 23 trận cho các đội trẻ mùa trước.

Arteta không tiếc lời khen Dowman, gọi cậu là "một tài năng lớn" và úp mở khả năng sử dụng trong mùa giải tới. Tuy nhiên, nếu được trao cơ hội ra sân ở đội một, Dowman phải tuân theo quy định đặc biệt của FA. Đó là không được thay đồ chung với các cầu thủ trưởng thành trong phòng thay đồ đội một.

Theo luật FA, bất kỳ cầu thủ nào dưới 18 tuổi, được xem là trẻ em, không được thay đồ cùng người lớn để đảm bảo yếu tố an toàn và pháp lý. Điều này đồng nghĩa Dowman sẽ phải có khu vực thay đồ riêng hoặc sắp xếp thời gian thay đồ tách biệt.

Đây không phải lần đầu HLV Arteta gặp tình huống khó đỡ như vậy. Trước đó, ông từng lên tiếng gọi quy định này là "không thể tin nổi" khi Ethan Nwaneri cũng bị cấm vào phòng thay đồ đội một khi mới 15 tuổi.

Dù quy định gây nhiều tranh cãi, Arteta buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt. Và nếu Dowman tiếp tục thăng tiến, Arsenal sẽ phải linh hoạt để vừa đảm bảo sự phát triển của sao trẻ, vừa tuân thủ luật bóng đá Anh.

Một điều chắc chắn với tài năng sớm nở rộ, Dowman sẽ là cái tên đáng xem của Arsenal trong tương lai gần.

