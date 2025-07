Arteta nói không với yêu cầu đầu tiên của Madueke

Madueke không phải cái tên được lòng người hâm mộ, song vẫn được đích thân HLV Mikel Arteta yêu cầu ban lãnh đạo Arsenal chiêu mộ từ Chelsea. Cầu thủ chạy cánh người Anh ký hợp đồng dài hạn, tiêu tốn của "Pháo thủ" 52 triệu bảng.

Madueke tỏ ra hào hứng với khởi đầu mới ở Emirates. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ The Athletic, yêu cầu đầu tiên của anh tại CLB bị từ chối. Madueke ngỏ ý muốn cắt ngắn kỳ nghỉ để lên đường cùng toàn đội du đấu châu Á, nhưng ban huấn luyện muốn anh nghỉ ngơi hoàn toàn trong hai tuần.

Dù rất muốn thể hiện sớm nhằm ghi điểm với Arteta, Madueke được cho là đã thi đấu liên tục suốt từ FIFA Club World Cup 2025 đến thời điểm hoàn tất vụ chuyển nhượng. Anh chỉ vừa trở lại từ Mỹ để ký hợp đồng với Arsenal.

Vì thể lực và phòng tránh chấn thương, ban huấn luyện quyết định để Madueke ở lại London nghỉ ngơi, dưới sự theo sát của đội ngũ HLV thể lực của CLB. Anh sẽ chính thức hội quân cùng toàn đội vào đầu tháng 8.

Arsenal có kế hoạch du đấu tiền mùa giải khá dày đặc. Họ sang châu Á để chạm trán Newcastle, AC Milan và Tottenham tại Singapore và Hong Kong. Sau đó là các trận gặp Villarreal và Athletic Bilbao ở Anh, trước khi bước vào mùa giải mới.

Với lịch thi đấu căng thẳng ở mùa 2025/26, quyết định của Arteta được xem là hoàn toàn hợp lý, ưu tiên sự chuẩn bị kỹ càng và đảm bảo thể trạng cho tân binh 23 tuổi trong hành trình dài phía trước.

