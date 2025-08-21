Ngọc Sơn đăng tải video tới thăm và cập nhật tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển. Ông lâm bệnh từ khoảng giữa năm ngoái.

Trên fanpage cá nhân, Ngọc Sơn đăng tải video tới thăm nhạc sĩ Thế Hiển. Tháng 9/2024, tác giả ca khúc Nhánh lan rừng mắc bạo bệnh, sức khỏe giảm sút, được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Hiện ông được vợ và người thân chăm sóc tại nhà.

Nhạc sĩ Thế Hiển là tác giả của nhiều ca khúc như Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi.

Ngoài những lời chia sẻ, Ngọc Sơn gửi tặng 30 triệu đồng động viên nhạc sĩ Thế hiển vượt qua bạo bệnh. Ngọc Sơn xúc động nói: "Rất yêu thương và trân quý cây đại thụ của làng nhạc và là thần tượng của tôi từ xưa, từ thời đi học". Sau đó nam ca sĩ thể hiện một vài câu hát trong ca khúc Hoàng hôn màu tím do nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác.

Nhạc sĩ Thế Hiển (tên đầy đủ là Lại Thế Hiển) sinh năm 1955, quê Nam Định. Ông có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học đàn piano và guitar.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận.

Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi.... là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhạc sĩ từng chia sẻ ở tuổi xế chiều, ông quan tâm nhiều cho sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, ưu tiên gia đình, con cái. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tham gia các buổi hội thảo về âm nhạc, làm giám khảo một số cuộc thi...