Tình cảnh của Timothée Chalamet và bạn gái nóng bỏng

Kylie Jenner và Timothée Chalamet nỗ lực duy trì tình cảm trong bối cảnh công việc bận rộn. Cặp sao mới vướng tin đồn chia tay do nam diễn viên ngó lơ sinh nhật bạn gái.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng Kylie Jenner và Timothée Chalamet vẫn hạnh phúc. Song lịch trình công việc bận rộn, xa cách về mặt địa lý khiến cả hai phải nỗ lực để duy trì tình cảm.

"Họ đã không gặp nhau vài tuần nay vì Timothée Chalamet đang ghi hình cho bộ phim Dune: Part Three tại một trường quay ở Budapest (Hungary) và Kylie Jenner cũng đang bận rộn với công việc. Cô ấy đã đến thăm anh vào tháng 7", người này nói.

Tiếp tục, nguồn tin mô tả thêm về cảnh "đầu tắt mặt tối" của cặp sao: "Dù Kylie có máy bay riêng vẫn phải trải qua chuyến bay kéo dài 12 tiếng mới có thể thăm Timothée. Cô ấy vừa làm mẹ vừa làm việc, có nhiều thứ phải làm ở Los Angeles. Tương tự, anh ấy có lịch trình dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ cố gắng để duy trì tình cảm, thường xuyên gọi FaceTime FaceTime cho nhau. Hiện, họ vẫn ổn".

Cặp sao nỗ lực cân bằng công việc và tình cảm. Ảnh: WireImage.

Một nguồn tin khác cho biết Timothée Chalamet sẽ di chuyển tới các quốc gia khác như Jordan và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tiếp tục thực hiện các cảnh quay cho bom tấn khoa học viễn tưởng Dune: Part Three.

Mới đây cặp đôi vướng tin chia tay do Timothée Chalamet vắng mặt trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 28 của Kylie Jenner. Chưa kể, tài tử hai dòng máu Mỹ - Pháp không có động thái đăng ảnh hay chúc mừng sinh nhật bạn gái trên mạng xã hội.

Tháng 4/2023, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vướng tin hẹn hò. Tới tháng 9/2023, họ công khai tình cảm tại buổi hòa nhạc Renaissance World Tour của Beyoncé. Tháng 5/2025, Timothée Chalamet và Kylie Jenner tay trong tay, hạnh phúc sải bước trên thảm đỏ sự kiện sau hơn 2 năm hẹn hò.