Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tình cảnh của Timothée Chalamet và bạn gái nóng bỏng

  • Thứ bảy, 16/8/2025 09:45 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Kylie Jenner và Timothée Chalamet nỗ lực duy trì tình cảm trong bối cảnh công việc bận rộn. Cặp sao mới vướng tin đồn chia tay do nam diễn viên ngó lơ sinh nhật bạn gái.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng Kylie Jenner và Timothée Chalamet vẫn hạnh phúc. Song lịch trình công việc bận rộn, xa cách về mặt địa lý khiến cả hai phải nỗ lực để duy trì tình cảm.

"Họ đã không gặp nhau vài tuần nay vì Timothée Chalamet đang ghi hình cho bộ phim Dune: Part Three tại một trường quay ở Budapest (Hungary) và Kylie Jenner cũng đang bận rộn với công việc. Cô ấy đã đến thăm anh vào tháng 7", người này nói.

Tiếp tục, nguồn tin mô tả thêm về cảnh "đầu tắt mặt tối" của cặp sao: "Dù Kylie có máy bay riêng vẫn phải trải qua chuyến bay kéo dài 12 tiếng mới có thể thăm Timothée. Cô ấy vừa làm mẹ vừa làm việc, có nhiều thứ phải làm ở Los Angeles. Tương tự, anh ấy có lịch trình dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ cố gắng để duy trì tình cảm, thường xuyên gọi FaceTime FaceTime cho nhau. Hiện, họ vẫn ổn".

sao Au My, giai tri, showbiz, love, tin don, chia tay anh 1

Cặp sao nỗ lực cân bằng công việc và tình cảm. Ảnh: WireImage.

Một nguồn tin khác cho biết Timothée Chalamet sẽ di chuyển tới các quốc gia khác như Jordan và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tiếp tục thực hiện các cảnh quay cho bom tấn khoa học viễn tưởng Dune: Part Three.

Mới đây cặp đôi vướng tin chia tay do Timothée Chalamet vắng mặt trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 28 của Kylie Jenner. Chưa kể, tài tử hai dòng máu Mỹ - Pháp không có động thái đăng ảnh hay chúc mừng sinh nhật bạn gái trên mạng xã hội.

Tháng 4/2023, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vướng tin hẹn hò. Tới tháng 9/2023, họ công khai tình cảm tại buổi hòa nhạc Renaissance World Tour của Beyoncé. Tháng 5/2025, Timothée Chalamet và Kylie Jenner tay trong tay, hạnh phúc sải bước trên thảm đỏ sự kiện sau hơn 2 năm hẹn hò.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Hiểu tâm lý rành tâm ý. Dưới góc nhìn của mình, tác giả Huy Đức "mổ xẻ" tình yêu dưới góc nhìn tâm lý học. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu hơn về đối phương và vun đắp mối quan hệ lứa đôi một cách bền chặt.

Dua Lipa tiệc tùng trên du thuyền

Chủ nhân hit "Houdini" khiến người hâm mộ thích thú khi khoe loạt ảnh bikini nóng bỏng trong kỳ nghỉ tại Ibiza cùng nhóm bạn thân.

5 giờ trước

Lý Liên Kiệt tặng con gái của hồi môn đắt đỏ

Con gái của Lý Liên Kiệt sắp kết hôn. Tài tử tặng cô xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT làm của hồi môn.

05:30 9/8/2025

Hoài Lâm đóng phim

Hoài Lâm tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Anh đóng cùng Quang Tuấn trong dự án đến từ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

19:09 13/8/2025

Nhật Long

sao Âu Mỹ giải trí showbiz love tin đồn chia tay Kylie Jenner Dune Kylie Jenner Timothée Chalamet tình yêu hẹn hò

  • Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý