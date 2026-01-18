Tình bạn giữa hai 'bà đầm thép' Nhật Bản và Italy

Thủ tướng Nhật Bản và Italy tỏ ra thân thiết khi gặp nhau tại Tokyo, cho thấy mối quan hệ cá nhân giữa người đứng đầu hai nền kinh tế trong nhóm đầu thế giới.

Thủ tướng hai nước Nhật Bản và Italy gặp mặt tại Tokyo hôm 16/1. Ảnh: Reuters.

Khi gặp nhau, họ giống như hai người bạn lâu ngày không gặp. Họ gọi nhau bằng tên riêng - Giorgia và Sanae. Họ cười tươi khi chụp ảnh chung. Họ chia sẻ về mối liên kết cảm nhận được khi đều là những phụ nữ đã phá vỡ hàng rào định kiến.

Đó là cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo hôm 16/1. Dù đây mới là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trên cương vị thủ tướng, họ dường như đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu.

Bài hát sinh nhật và những cái ôm

Dường như hai nữ lãnh đạo dễ dàng hòa hợp với nhau. Khi gặp mặt, bà Takaichi cũng hát mừng sinh nhật bằng tiếng Italy, tặng bánh và một đôi hoa tai cho bà Meloni, theo đoạn video được chính phủ Nhật Bản công bố. Bà cũng tặng đồ lưu niệm Hello Kitty cho con gái của thủ tướng Italy.

Về phần mình, bà Meloni đăng bức ảnh hai nhà lãnh đạo selfie đã được “anime hóa” lên mạng xã hội X.

Bà Meloni tuyên bố quan hệ giữa bà và thủ tướng Nhật Bản “đã nhanh chóng trở thành một tình bạn bền chặt, bao gồm ở phương diện cá nhân, vì lợi ích chung của hai nước”.

“Với Sanae, chúng tôi chia sẻ điểm chung là hai người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước mình. Đây rõ ràng là vinh dự lớn đối với chúng tôi”, bà Meloni nói. “Tuy nhiên, trước hết, điều này thể hiện trách nhiệm lớn lao - trách nhiệm mà chúng tôi có thể gánh vác”.

Cũng trong chuyến thăm, bà Takaichi mời bà Meloni gặp hai nữ bộ trưởng trong nội các Nhật Bản - Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kimi Onoda. Các nữ chính trị gia thảo luận về chính trị và cùng chụp ảnh chân dung.

Bức ảnh selfie được chỉnh sửa theo phong cách anime của Thủ tướng hai nước Nhật Bản và Italy. Ảnh: X/Giorgia Meloni.

Khi chia tay, hai nhà lãnh đạo ôm chầm lấy nhau.

“Hãy luôn luôn trông cậy vào tôi nhé, bất cứ điều gì mà bà cần”, bà Meloni nói, theo đoạn video được phía Nhật Bản chia sẻ. “Tôi biết rằng mọi điều không phải dễ dàng nhưng chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau”.

Bà Meloni và bà Takaichi bắt đầu quen nhau từ tháng 11/2025 trong hội nghị cấp cao G20 tại Nam Phi. Đoạn phim ghi lại cảnh tượng hai nhà lãnh đạo ôm chầm lấy nhau được chia sẻ rộng rãi tại Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ nhiều điểm chung. Cả hai đều có xuất thân bình dân, không đến từ các gia tộc chính trị. Cả hai đều là nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước mình giữa xã hội vẫn còn nhiều định kiến “trọng nam khinh nữ”. Cả hai cũng đều theo đuổi chính sách bảo thủ.

Quan hệ chiến lược Nhật Bản - Italy tốt đẹp

Chuyến thăm của bà Meloni tới Nhật Bản không chỉ khẳng định quan hệ cá nhân thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo mà còn là cơ hội để Rome và Tokyo đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Chuyến thăm của bà Meloni tới Nhật Bản trùng với dịp kỷ niệm 160 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược đặc biệt”.

Qua chuyến thăm, Italy muốn khẳng định vị thế là một quốc gia toàn cầu với hiện diện vươn xa tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Nhật Bản muốn tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới, không chỉ về kinh tế mà còn về quốc phòng, an ninh.

Nhật Bản và Italy chia sẻ nhiều thách thức tương đồng, từ già hóa dân số tới ứng phó với sự bất định trong chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhật Bản và Italy đang cùng Anh phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới. Ảnh: Reuters.

Hai nước vốn đều phụ thuộc chặt chẽ vào Mỹ cả về kinh tế lẫn an ninh. Trong những năm qua, cả Italy và Nhật Bản đều cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc này. Hai nước đang cùng với Anh phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, giúp tăng cường tự chủ chiến lược về quân sự.

Ngoài quốc phòng, hai nước cũng cam kết thúc đẩy hợp tác về khoáng sản chiến lược, năng lượng, cơ sở hạ tầng… để nâng cao năng lực tự chủ và an ninh kinh tế.

Bà Meloni tuyên bố quan hệ giữa hai nước “còn nhiều tiềm năng”. Trong khi đó, bà Takaichi cho rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó với bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay.

“Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phải đối mặt với cuộc khủng hoảng phức tạp và môi trường chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng nghiêm trọng, hợp tác chặt chẽ giữa các nước cùng chí hướng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, bà Takaichi nói trong cuộc họp báo chung với bà Meloni.