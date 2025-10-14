Tim Cook đích thân báo tin vui với người dùng iPhone tại Trung Quốc

Sau thời gian trì hoãn vì vướng quy định eSIM, iPhone Air sẽ chính thức được mở bán tại Trung Quốc từ ngày 17/10.

Người dùng Trung Quốc có thể đặt mua iPhone Air từ ngày 17/10. Ảnh: Bloomberg.

Sau hơn một tháng kể từ khi ra mắt toàn cầu, iPhone Air, mẫu điện thoại mới trong dòng iPhone 17 cuối cùng cũng chuẩn bị lên kệ tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple.

"Tôi rất vui khi thông báo iPhone Air sẽ sẵn hàng vào tuần tới và mở bán từ thứ sáu tới đây, ngày 17/10", CEO Tim Cook viết trên tài khoản Weibo.

Trước đó, khi công bố iPhone Air, Táo khuyết cho biết người dùng toàn cầu có thể đặt hàng trước từ ngày 12/9. Trung Quốc cũng nằm trong danh sách ra mắt ban đầu, tuy nhiên riêng iPhone Air bị hoãn lại do vướng mắc liên quan đến quy định quản lý thiết bị di động. Cụ thể, iPhone Air chỉ hỗ trợ eSIM, trong khi phần lớn người dùng Trung Quốc vẫn ưa chuộng SIM truyền thống.

Việc mở đặt hàng từ 17/10 và giao iPhone Air từ 22/10 đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất iPhone sau thời gian dài điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan quản lý trong nước.

Hiện chưa rõ phản ứng của người tiêu dùng Trung Quốc với mẫu iPhone chỉ dùng eSIM. Nhiều chuyên gia dự đoán Apple có thể gặp khó khăn trong giai đoạn đầu do hạ tầng hỗ trợ eSIM ở Trung Quốc chưa được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, việc ra mắt iPhone Air trước mùa mua sắm cuối năm vẫn được xem là bước đi quan trọng giúp công ty duy trì sức hút tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Thời điểm mở bán cũng mang ý nghĩa chiến lược, khi Apple có thể tận dụng dữ liệu bán hàng ban đầu để báo cáo trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 30/10.

Dù báo cáo này chỉ bao gồm doanh thu đến hết ngày 30/9, các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến mức độ đón nhận thế hệ iPhone mới tại Trung Quốc, thị trường vốn có ảnh hưởng lớn đến doanh thu toàn cầu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Sự xuất hiện của iPhone Air tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp Apple củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu nội địa như Huawei và Xiaomi.