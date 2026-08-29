Tin vui với các 'ông chủ' của Vinhomes

Vinhomes đã tăng gấp đôi vốn điều lệ sau khi phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, ngày 9/9 tới, hơn 4,1 tỷ cổ phiếu này sẽ chính thức được giao dịch

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), từ ngày 9/9, hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM phát hành để trả cổ tức năm 2025 sẽ chính thức được giao dịch.

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực từ ngày 27/8. Sau phát hành, tổng số cổ phiếu niêm yết của CTCP Vinhomes tăng lên 8,214 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 82.148 tỷ đồng .

Đây là bước hoàn tất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được cổ đông Vinhomes thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Hai đợt trả cổ tức lịch sử

Trước đó, nhà phát triển bất động sản lớn nhất thị trường Việt Nam đã chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tổng tỷ lệ lên tới 160%.

Trong đó, cổ tức tiền mặt được thực hiện với tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu niêm yết trước phát hành, Vinhomes đã chi ra khoảng 24.645 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông. Khoản cổ tức này đã được thanh toán vào ngày 22/7. Đây cũng là đợt trả cổ tức tiền mặt có quy mô lớn nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Với cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ được thực hiện là 100%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VHM nhận được thêm 1 cổ phiếu mới. Chủ đầu tư này đã phát hành hơn 4,107 tỷ cổ phiếu mới, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 41.074 tỷ đồng . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ hơn 41.074 tỷ lên hơn 82.148 tỷ đồng . Và đến ngày 9/9 tới đây, hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM mới sẽ được đưa vào giao dịch.

Như vậy, tính theo mệnh giá, tổng quy mô 2 đợt chi trả cổ tức của Vinhomes có giá trị lên tới gần 66.000 tỷ đồng , trở thành thương vụ chia lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đợt chia cổ tức này cũng đánh dấu sự trở lại của Vinhomes sau khoảng 4 năm không trả cổ tức. Trước đó, lần gần nhất doanh nghiệp thực hiện chia cổ tức là vào năm 2022 (chia cổ tức năm 2021), với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt.

Trong lịch sử niêm yết, Vinhomes từng trả cổ tức bằng cổ phiếu 25% vào năm 2018. Năm 2019, doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt 10%. Đến năm 2021, cổ đông nhận 30% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền mặt.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tại ngày 31/12/2025, Vinhomes có hơn 202.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp thực hiện phương án phân phối lợi nhuận quy mô lớn.

Việc trả một phần cổ tức bằng cổ phiếu cũng giúp Vinhomes tăng vốn điều lệ mà không phải chi thêm tiền mặt cho phần cổ tức này, qua đó duy trì nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và phát triển dự án.

Vinhomes lãi 6 tháng đã đạt hơn 52.000 tỷ đồng

Quyết định phân phối lợi nhuận kể trên diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Vinhomes đang ngày càng lớn.

Năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 153.271 tỷ đồng , tăng 50% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 108.597 tỷ, nhờ vào việc bàn giao đúng tiến độ tại các đại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Golden Avenue và một số dự án khác…

Sau khi trừ thuế và các khoản chi phí, Vinhomes ghi nhận khoản lãi ròng 43.335 tỷ đồng , tăng 24% so với năm 2024, và vượt kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ giao. Ban lãnh đạo Vinhomes nhìn nhận đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.

Sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần hợp nhất của chủ đầu tư này đã đạt 116.565 tỷ đồng . Nếu tính cả doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và một số giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính, doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 134.205 tỷ đồng .

Các đại dự án hàng trăm ha mang về nguồn thu "khủng" cho Vinhomes trong giai đoạn 2019 đến nay. Ảnh: Ngọc Đẹp.

Chỉ sau nửa năm, Vinhomes đã thu về khoản lợi nhuận sau thuế 52.092 tỷ đồng , tăng gần 380% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 87% kế hoạch cả năm. Kết quả này cũng đưa lợi nhuận nửa đầu năm của Vinhomes lên mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Quy mô tài sản của doanh nghiệp cũng tăng theo tiến độ triển khai các dự án. Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vinhomes đạt khoảng 1,11 triệu tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu ở mức 274.005 tỷ đồng .

Năm nay, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và dự kiến đạt 60.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Nếu hoàn thành, đây tiếp tục là các mức cao nhất trong lịch sử kinh doanh của doanh nghiệp.

Về quỹ đất, tính đến cuối năm 2025, Vinhomes nắm giữ khoảng 29.500 ha đất đã tích lũy trên khắp cả nước. Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha. Doanh nghiệp hiện định hướng tạm dừng mở rộng tích lũy thêm quỹ đất để tập trung tối ưu hóa nguồn lực và đẩy mạnh triển khai các dự án hiện hữu.