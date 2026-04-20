Tin mới vụ thức ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột

Việc truy tìm các hũ thức ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột đang được mở rộng tại Áo, trong khi các cơ quan chức năng cho biết chưa loại trừ khả năng có yếu tố tội phạm đứng sau.

Cuộc điều tra xoay quanh sản phẩm hủ ăn dặm cà rốt với khoai tây HiPP vẫn đang được ráo riết tiến hành. Ảnh: APA.

Sau khi các chuỗi siêu thị SPAR và Maximarkt đồng loạt thu hồi sản phẩm HiPP, vụ việc nhanh chóng leo thang với hàng loạt diễn biến mới. Theo Der Spiegel, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi truy tìm các hũ sản phẩm bị can thiệp sang thêm một bang thứ hai tại Áo là Thượng Áo, sau khi xuất hiện thông tin về một hũ thứ hai bị đầu độc đang lưu hành tại Burgenland.

Công tác điều tra hiện do lực lượng cảnh sát hình sự tại Ingolstadt (Đức) phối hợp dẫn dắt và điều phối, trong khi các cơ quan chức năng tại Áo vẫn tiến hành điều tra song song. Đại diện cơ quan này xác nhận với hãng tin DPA rằng họ đang duy trì liên lạc chặt chẽ với doanh nghiệp có trụ sở tại Sachseln, bang Obwalden (Thụy Sĩ), song các chi tiết cụ thể chưa được công bố.

Sản phẩm liên quan là loại “cà rốt với khoai tây”, trong đó một số hũ có thể đã bị nhiễm thuốc diệt chuột. Giới chức cho biết đến nay chưa ghi nhận sản phẩm nào tại Đức bị ảnh hưởng.

SPAR đã gỡ bỏ tất cả sản phẩm HiPP khỏi kệ hàng. Ảnh: Stefan Steinkogler.

Theo Austria Presse Agentur, hũ được thu giữ hôm thứ Bảy tại Schützen am Gebirge (khu vực Eisenstadt-Umgebung), sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột, được xác nhận là mua tại siêu thị Spar ở Eisenstadt. Hũ thứ hai cũng được cho là xuất phát từ cùng địa điểm này. Ngoài ra, các hũ nghi vấn đã được thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Ngay sau khi hũ thức ăn dặm đầu tiên được phát hiện, xuất hiện thông tin cho rằng doanh nghiệp này có thể là nạn nhân của một vụ tống tiền, với việc một bức thư tống tiền được cho là đã được gửi đến. Tuy nhiên, cả phía điều tra Đức và Áo đều chưa xác nhận chi tiết này.

Trụ sở HiPP chỉ cho biết đã xảy ra một “sự can thiệp từ bên ngoài mang tính chất tội phạm”, và đến nay vẫn chưa có thông tin về nghi phạm hay các vụ bắt giữ.

Cảnh sát cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng, nhất là với những sản phẩm có thể vẫn còn lưu thông. Theo cảnh sát Burgenland, các hũ nghi vấn có thể được nhận diện qua nhãn dán trắng có vòng tròn đỏ ở đáy, cùng với dấu hiệu nắp đã bị mở hoặc hư hỏng, thiếu niêm phong an toàn, khiến âm thanh “tách” khi mở lần đầu không còn xuất hiện. Cảnh sát cũng không công bố hình ảnh hũ sản phẩm được thu giữ nhằm tránh nguy cơ xuất hiện các đối tượng bắt chước.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan. Trong khi đó, Bộ Y tế Áo và Cơ quan An toàn thực phẩm (AGES) khuyến cáo cần “đặc biệt thận trọng” cho đến khi vụ việc được làm rõ hoàn toàn. Theo AGES, các hoạt chất trong thuốc diệt chuột có thể làm giảm khả năng đông máu, dẫn đến các biểu hiện như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, xuất hiện vết bầm hoặc có máu trong phân.

Theo nguồn tin của báo Kronen Zeitung, nhà sản xuất thực phẩm Đức này đang gây sức ép đáng kể lên các cơ quan chức năng nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc. Viện công tố Eisenstadt đã mở cuộc điều tra với cáo buộc gây nguy hiểm cho cộng đồng một cách có chủ ý, trong khi các công tố viên tại Brno và Ingolstadt cũng đang tiến hành các bước điều tra tương tự.