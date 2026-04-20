Dứa và những tác dụng phụ không phải ai cũng biết

Dứa là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người ưa chuộng nhờ vị chua ngọt, giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, dứa cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe mà quả dứa mang lại

Dứa (thơm, khóm) là trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng. Trong 100g dứa có nhiều nước, một lượng nhỏ protein, glucid, cùng khoáng chất như canxi, photpho, sắt và đặc biệt là vitamin C, vitamin nhóm B. Nhờ đó, dứa giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thị lực và góp phần giảm viêm.

Ăn nhiều dứa có tốt không?

Dứa là loại trái cây được nhiều người lựa chọn, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều dứa không mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ngược lại, tiêu thụ quá mức có thể gây dị ứng, rối loạn tiêu hóa hoặc một số phản ứng bất lợi khác. Vì vậy, cần sử dụng dứa với lượng hợp lý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể.

Những tác hại của dứa mà bạn cần biết

Bên cạnh lợi ích dinh dưỡng, dứa cũng tiềm ẩn một số nguy cơ nếu sử dụng không đúng cách. Dưới đây là những tác hại phổ biến cần lưu ý:

Gây dị ứng

Dứa chứa enzyme bromelain có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người, đặc biệt là người có cơ địa nhạy cảm hoặc dị ứng với mủ cao su. Các biểu hiện thường gặp gồm ngứa, nổi mẩn, sưng môi, buồn nôn, thậm chí khó thở.

Ảnh hưởng hệ tiêu hóa

Ăn quá nhiều dứa có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Lượng bromelain cao còn có thể kích thích niêm mạc dạ dày và ruột, làm tăng nguy cơ viêm loét hoặc gây khó chịu đường tiêu hóa.

Dứa giàu vitamin, khoáng chất và enzyme có lợi, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và cải thiện thể trạng.

Tăng nguy cơ loãng máu

Dứa có chứa bromelain - hoạt chất có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Với những người đang sử dụng thuốc chống đông như warfarin, ăn nhiều dứa có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc gây biến chứng. Vì vậy, nhóm đối tượng này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Gây nóng trong

Dứa có thể gây cảm giác nóng trong nếu ăn với số lượng lớn. Một số biểu hiện thường gặp như nổi mụn, táo bón, tiểu buốt hoặc khó chịu trong người. Những người có cơ địa dễ bị nhiệt nên hạn chế ăn nhiều dứa, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Ảnh hưởng đến thai nhi

Bromelain trong dứa có thể kích thích co bóp tử cung nhẹ. Dù lượng nhỏ không gây nguy hiểm, nhưng việc tiêu thụ nhiều dứa hoặc uống nước ép đậm đặc có thể làm tăng nguy cơ không mong muốn, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. Phụ nữ mang thai nên sử dụng với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Gây tổn thương răng miệng

Dứa chứa nhiều axit hữu cơ như axit citric và axit malic. Nếu ăn quá nhiều, các axit này có thể làm mòn men răng, khiến răng nhạy cảm và dễ ê buốt. Ngoài ra, axit trong dứa cũng có thể gây kích ứng niêm mạc miệng, tạo cảm giác rát lưỡi hoặc đau miệng.

Tương tác với thuốc

Dứa có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc. Bromelain trong dứa có khả năng làm tăng hấp thu kháng sinh, thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và một số thuốc khác, từ đó làm tăng nguy cơ tác dụng phụ. Ngoài ra, dứa cũng có thể tương tác với thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc chống đông máu. Người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dứa vào khẩu phần ăn.