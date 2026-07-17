Tin mới về thảm kịch ngộ độc rượu tại 'thiên đường tiệc tùng' Lào

Ngày 17/7, cơ quan điều tra Lào dự kiến công bố kết quả điều tra vụ ngộ độ methanol khiến 6 du khách quốc tế tử vong vào cuối năm 2024.

Bianca Jones và Holly Morton-Bowles, cùng 19 tuổi, hai trong số 6 du khách nước ngoài tử vong vì ngộ độc methanol sau một buổi tối tại nhà nghỉ Nana Backpackers ở thị trấn Vang Vieng, Lào, tháng 11/2024. Ảnh: The Guardian.

Ngày 17/7, Chính phủ Australia bày tỏ sự chưa đồng tình khi giới chức Lào dự kiến chỉ truy tố các nghi phạm trong vụ ngộ độc methanol rúng động bằng các tội danh có mức án tối đa một năm tù và khoản tiền phạt khoảng 1.600 AUD (hơn 27 triệu đồng).

Hai nạn nhân người Australia là Bianca Jones và Holly Morton-Bowles, cùng 19 tuổi, tử vong sau khi uống đồ uống nhiễm methanol tại nhà nghỉ Nana Backpackers ở thị trấn Vang Vieng vào cuối năm 2024, khi đang du lịch bụi tại Lào.

Ngoài ra, vụ việc còn khiến một phụ nữ Anh, một nam du khách Mỹ và hai phụ nữ Đan Mạch thiệt mạng.

1,5 năm sau vụ việc

Theo truyền thông Australia, cơ quan điều tra Lào dự kiến công bố kết quả điều tra trong ngày 17/7. Hai tội danh được đưa ra có mức phạt tối đa một năm tù và khoản tiền phạt khoảng 1.600 AUD.

Ông Shaun Bowles, cha của Holly Morton-Bowles, cho biết gia đình buồn bã khi biết các cáo buộc dự kiến được đưa ra. "Đây không phải kết quả mà gia đình mong đợi", ông nói với đài 2GB.

Theo ông Bowles, những người bị truy tố được cho là liên quan đến việc sản xuất loại vodka nghi nhiễm methanol. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vẫn chưa tin rằng họ mới là những người thực sự phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, ông Mark Jones, cha của Bianca Jones, cũng chưa đồng tình với mức truy tố dự kiến. Còn bà Michelle Jones, mẹ của Bianca, cho rằng các mức truy tố này khiến gia đình cảm thấy thất vọng.

Nhân viên pha chế tại một quán rượu ở Vang Vieng, Lào. Ảnh: TripAdvisor.

Trong tuyên bố ngày 17/7, ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh các cáo buộc cần "phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của thảm kịch".

Đặc phái viên Pablo Kang, người được bổ nhiệm để thúc đẩy tiến triển của cuộc điều tra, cũng lên đường tới Lào trong ngày 17/7. Ông sẽ trực tiếp chuyển tới giới chức Lào quan điểm phản đối của Australia và nhấn mạnh kỳ vọng về một cuộc điều tra mang lại công lý cho Holly, Bianca cùng các nạn nhân khác.

Khung cảnh tiệc tùng bên trong một quán bar ở Vang Vieng, Lào. Ảnh: TripAdvisor.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định sẽ tiếp tục nêu vấn đề này tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Manila vào tuần tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler khẳng định Chính phủ sẽ theo dõi sát cuộc họp báo của giới chức Lào về vụ việc.

Bộ trưởng nhấn mạnh "không thể có bất kỳ sự nhầm lẫn nào về kỳ vọng của chúng tôi". Australia sẽ tiếp tục thúc giục phía Lào truy cứu trách nhiệm thực sự và đưa ra những cáo buộc đủ sức răn đe.

Vang Vieng còn lại gì?

Sau vụ ngộ độc methanol gây chấn động, thị trấn du lịch Vang Vieng, vốn nổi tiếng với các hoạt động tiệc tùng, rơi vào cảnh vắng lặng, du khách cũng trở nên dè dặt hơn khi lựa chọn điểm đến này.

Vang Vieng nằm ở phía Bắc Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 130 km. Nơi đây nổi tiếng với khách du lịch bụi phương Tây và được xem là điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Lào, bên cạnh cố đô Luang Prabang và thủ đô Vientiane. Với địa hình núi đá vôi, sông suối và nhiều hoạt động thể thao mạo hiểm, Vang Vieng từng thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Trước năm 2012, Vang Vieng có dịch vụ cho du khách trôi dọc theo sông Nam Song trên lốp xe máy kéo. Ảnh: Collecting Others Places.

Thị trấn du lịch này được du khách phương Tây phát hiện từ cuối những năm 1990. Từ một địa điểm thuần nông, nơi đây nhanh chóng phát triển thành trung tâm du lịch và đến đầu những năm 2000 trở thành điểm dừng nổi tiếng trên cung đường du lịch bụi Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, Vang Vieng dần gắn với hình ảnh của một "thị trấn tiệc tùng". Nhiều vụ tai nạn chết người liên quan đến tiêu chuẩn an toàn kém và lối sống buông thả xảy ra.

Khách du lịch không chỉ uống rượu trong các quán bar mà còn tổ chức tiệc trên những chiếc thuyền dọc sông. Rượu giá rẻ và ma túy xuất hiện tràn lan, buộc chính quyền địa phương nhiều lần phải can thiệp.

Toàn cảnh thị trấn Vang Vieng, Lào, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Từ năm 2012, Lào bắt đầu thay đổi định hướng phát triển Vang Vieng, đóng cửa nhiều quán bar giá rẻ phục vụ khách du lịch bụi và chuyển hướng xây dựng nơi đây thành điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch mạo hiểm.

Hiện Vang Vieng cùng vùng núi xung quanh nổi tiếng với các hoạt động ngoài trời như chèo kayak, đi bộ đường dài, dù lượn, đi phao trên sông và leo núi.