Tin mới nhất vụ 'học viện thời trang London' bị tố lừa đảo, rửa tiền

Đại diện Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận, đang xác minh, xử lý đơn tố giác liên quan Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội thường sử dụng tên London College for Design & Fashion. Ảnh: Ngọc Bích.

Chiều 3/4, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I của Bộ Công an, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03); Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin liên quan việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.

Thượng tá Hồ Văn Hùng cho biết C03 đã tiếp nhận đơn tố giác, phản ánh của sinh viên liên quan đến Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội.

Sau khi xác minh ban đầu, C03 đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội, để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Thông tin thêm về việc này, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: Bà Ngô Hồng Anh có đơn với nội dung tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội; địa chỉ tại số 98 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội; do bà Hà Thị Hằng là người đại diện theo pháp luật có rất nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền thông qua tuyển sinh đào tạo khóa học cử nhân chuyên ngành thiết kế truyền thông, thiết kế đồ họa...

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Ngô Hồng Anh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để kiểm tra, xác minh.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tuy nhiên, căn cứ nội dung đơn và các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã chuyển đơn tố giác của bà Ngô Hồng Anh đến Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Bộ GD&ĐT để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kết quả thông báo cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội và người có đơn biết. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để giải quyết.

Đến nay, Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Bộ GD&ĐT chưa có kết quả trả lời cho Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội.

Khi có kết quả trả lời cụ thể từ Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Bộ GD&ĐT, Công an TP Hà Nội sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Nếu có dấu hiệu tội phạm, Công an TP Hà Nội sẽ ra quyết định và kiểm tra, xác minh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Tri Thức - Znews nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội. Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh), đào tạo trực tiếp tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình, bằng đại học của họ không được Bộ GD&ĐT công nhận do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Hiện tại, một số cựu sinh viên đã gửi đến cơ quan chức năng, tố giác Công ty TNHH trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.