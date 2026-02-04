Tin mới nhất về giải pháp gỡ vướng Nghị định 46/2026

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều nay, các bộ đang họp, báo cáo và xin ý kiến để đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026. Ảnh: Thạch Thảo.

Đây là thông tin được ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chia sẻ tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều nay (4/2).

Cụ thể, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết trong quá trình triển khai Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, một số địa phương đã phản ánh về tình trạng một số lô hàng, đặc biệt là nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống gặp vướng mắc do chưa sẵn sàng trong thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Ngay sau khi có những thông tin phản ánh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Lê Thành Long, các bộ, ngành liên quan như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương đã họp bàn, thống nhất đưa ra các giải pháp phù hợp tháo gỡ vướng mắc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết đến chiều nay, các bộ đang họp, báo cáo và xin ý kiến để đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Hiện nội dung này đang được trình xin ý kiến.

Riêng đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, Thứ trưởng Hà cho biết đến thời điểm hiện nay, Bộ chưa ghi nhận phản ánh vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1. Ảnh: VGP/QP.

Liên quan nghị định mới này, ngày 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện nghị định.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2026 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ NNMT, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát kỹ các quy định tại Nghị định 46; tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Các Bộ: Y tế, NNMT, Công Thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới trong Nghị định 46 và sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu, bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về bảo đảm chủ quyền, an ninh, trật tự và phòng, chống các tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn cả nước.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định 46.

Các địa phương theo thẩm quyền cũng phải áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra Nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn, bảo đảm thông quan nhanh nhất.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra Nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.