Tin đồn 'Thành Long qua đời' gây phẫn nộ

  • Thứ hai, 17/11/2025 21:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mạng xã hội lan truyền tin “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh do AI tạo ra, khiến nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng bị bác bỏ.

Theo Sohu, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nam diễn viên nằm trên giường bệnh được tạo bằng công nghệ AI. Bức ảnh còn gắn ngày tháng bịa đặt, tạo cảm giác như nguồn tin chính thức, khiến thông tin sai lệch nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là tin giả. Tin đồn cũng chấm dứt nhanh chóng khi tài khoản Weibo của Thành Long cập nhật bài đăng, công bố lịch phát hành phim mới của ông.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều năm qua, Thành Long liên tục trở thành mục tiêu của các tin thất thiệt. Từ năm 2015, nhiều lời đồn về bệnh nặng, sức khỏe suy yếu hay qua đời đã xuất hiện, kèm theo đó là sử dụng hình ảnh gây hiểu lầm, nay được thay thế bằng ảnh AI để gia tăng độ tin cậy.

Thanh Long anh 1

Tin giả Thành Long qua đời được tạo bằng AI. Ảnh: Sohu.

Trong một sự kiện gần đây, ngôi sao 71 tuổi cho biết sức khỏe đã giảm sút, thường đau đầu gối, mắt cá chân và vai khi ngồi lâu. Dù vậy, ông khẳng định vẫn hết mình với nghề, nói vui rằng mỗi khi đạo diễn hô “Action”, mọi cơn đau đều tạm quên đi.

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán mỗi tối để giảm đau, đôi khi đến mức kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng “già đi cũng là một loại hạnh phúc” và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhìn thấy mình ở hình ảnh diễn viên hành động.

Những chia sẻ này gây chú ý, đặc biệt sau đoạn hậu trường lan truyền cho thấy ông chậm chạp khi ráp súng, khiến người hâm mộ lo lắng về sức khỏe. Trước đó, Thành Long cũng từng lên tiếng giải thích về tấm ảnh tóc bạc, râu bạc lan truyền năm ngoái, cho biết đó chỉ là tạo hình phục vụ cho dự án phim mới.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Tuấn Hưng: 'Không nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sự chia ly'

Sau khi chu toàn tang lễ cho mẹ, Tuấn Hưng có chia sẻ dài trên trang cá nhân. Anh tâm sự không có nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sau sự ra đi của đấng sinh thành.

3 giờ trước

Cảnh sát thông tin tình trạng của PSY

Theo cảnh sát Hàn Quốc, vụ điều tra PSY đã tiến triển đáng kể. Rapper này bị cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu mà không thăm khám trực tiếp.

3 giờ trước

Văn Mai Hương nói về tin 'ghét Chi Pu'

Chi Pu và Văn Mai Hương gây bất ngờ với hình ảnh thân thiết mới đây. Trong quá khứ, cả hai được cho là có mâu thuẫn.

5 giờ trước

Minh An

Thành Long Thành Long tin đồn Hoa ngữ giải trí

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

Đọc tiếp

Gia dinh Haha 'cau xin' khan gia hinh anh

Gia đình Haha 'cầu xin' khán giả

1 giờ trước 22:17 17/11/2025

0

Chương trình Gia đình Haha mong khán giả không tiếp cận khu vực ghi hình để đảm bảo an toàn. Ê-kíp cũng kêu gọi mọi người giữ kín địa điểm và hình ảnh nghệ sĩ

Noi khiep so cua khong chi My Tam, Son Tung hinh anh

Nỗi khiếp sợ của không chỉ Mỹ Tâm, Sơn Tùng

5 giờ trước 18:06 17/11/2025

0

Là một trong những nạn nhân của tình trạng bị giả mạo hình ảnh, Khắc Việt thừa nhận vấn nạn này đã ảnh hưởng rất nhiều đến nghệ sĩ nói riêng và các ngành nghề khác nói chung.

