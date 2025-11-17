Tin đồn 'Thành Long qua đời' gây phẫn nộ

Mạng xã hội lan truyền tin “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh do AI tạo ra, khiến nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng bị bác bỏ.

Theo Sohu, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn “Thành Long qua đời ở tuổi 71”, kèm hình ảnh nam diễn viên nằm trên giường bệnh được tạo bằng công nghệ AI. Bức ảnh còn gắn ngày tháng bịa đặt, tạo cảm giác như nguồn tin chính thức, khiến thông tin sai lệch nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là tin giả. Tin đồn cũng chấm dứt nhanh chóng khi tài khoản Weibo của Thành Long cập nhật bài đăng, công bố lịch phát hành phim mới của ông.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều năm qua, Thành Long liên tục trở thành mục tiêu của các tin thất thiệt. Từ năm 2015, nhiều lời đồn về bệnh nặng, sức khỏe suy yếu hay qua đời đã xuất hiện, kèm theo đó là sử dụng hình ảnh gây hiểu lầm, nay được thay thế bằng ảnh AI để gia tăng độ tin cậy.

Tin giả Thành Long qua đời được tạo bằng AI. Ảnh: Sohu.

Trong một sự kiện gần đây, ngôi sao 71 tuổi cho biết sức khỏe đã giảm sút, thường đau đầu gối, mắt cá chân và vai khi ngồi lâu. Dù vậy, ông khẳng định vẫn hết mình với nghề, nói vui rằng mỗi khi đạo diễn hô “Action”, mọi cơn đau đều tạm quên đi.

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán mỗi tối để giảm đau, đôi khi đến mức kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng “già đi cũng là một loại hạnh phúc” và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhìn thấy mình ở hình ảnh diễn viên hành động.

Những chia sẻ này gây chú ý, đặc biệt sau đoạn hậu trường lan truyền cho thấy ông chậm chạp khi ráp súng, khiến người hâm mộ lo lắng về sức khỏe. Trước đó, Thành Long cũng từng lên tiếng giải thích về tấm ảnh tóc bạc, râu bạc lan truyền năm ngoái, cho biết đó chỉ là tạo hình phục vụ cho dự án phim mới.