Tin đồn 'lãnh đạo hãng xe Chery đánh nhau với đại lý' là vô căn cứ?

Theo Chery, tập đoàn đứng sau Omoda & Jaecoo, tin đồn xô xát giữa lãnh đạo tập đoàn và đại lý là sai sự thật.

Ảnh: CNC.

Tập đoàn Chery Group, công ty "mẹ" đứng sau Omoda & Jaecoo, vừa chính thức bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc các lãnh đạo cấp cao của công ty xảy ra tranh chấp và xô xát vật lý với đại lý phân phối. Hãng xe Trung Quốc khẳng định đây hoàn toàn là những cáo buộc bịa đặt và đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an để can thiệp xử lý.

Vào tối ngày 3/6, bộ phận pháp lý của Chery đã phát đi thông báo công khai giải quyết các nội dung thất thiệt đang lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn ô tô, hội nhóm thảo luận và các kênh video ngắn. Công ty tuyên bố thông tin lãnh đạo Chery cãi vã hoặc ẩu đả với đối tác đại lý là hành vi tung tin đồn ác ý và không có bất kỳ cơ sở thực tế nào.

Đội ngũ pháp lý của hãng xe đã bắt đầu quy trình truy quét nguồn gốc của tin đồn này, đồng thời thu thập toàn bộ bằng chứng liên quan đến việc phát tán thông tin để bảo vệ uy tín doanh nghiệp.

Chery xác nhận đã báo cáo vụ việc cho cơ quan an ninh công cộng và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân hoặc tài khoản chịu trách nhiệm khởi xướng, lan truyền các nội dung bôi nhọ này. Hãng cũng đưa ra khuyến cáo người dùng Internet không chia sẻ các thông tin chưa qua kiểm chứng.

Chery khẳng định tin đồn về việc xô xát là sai sự thật, sẵn sàng trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: Chery.

Trước đó, các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cáo buộc một giám đốc điều hành cấp cao của một hãng xe lớn đã xảy ra đối đầu gay gắt với đại lý do các vấn đề liên quan đến tồn kho hàng hóa. Dù các phiên bản đầu tiên của tin đồn không chỉ đích danh nhà sản xuất nào, các cuộc thảo luận sau đó đã hướng mũi dùi vào Chery.

Một số nguồn tin trong ngành cho biết các bài thảo luận có nhắc đến tập đoàn đại lý Hengxin Auto, tuy nhiên văn bản chính thức của Chery không nêu cụ thể tên của bất kỳ đại lý, lãnh đạo hay sự cố riêng biệt nào. Tính đến hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh vụ xô xát đã xảy ra và cơ quan cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Phản ứng quyết liệt của Chery nằm trong xu hướng chung khi các hãng ôtô Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào bộ phận pháp lý để chống lại vấn nạn tin giả.

Tháng trước, hãng xe BYD cũng tiết lộ họ là một trong những nhà sản xuất tích cực nhất trong việc khởi kiện các blogger và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vì tội bôi nhọ danh dự. BYD đã yêu cầu khoản bồi thường hơn 7,3 triệu NDT trong nhiều vụ kiện khác nhau, đồng thời một phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm cũng đã buộc một blogger phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại số tiền 2,1 triệu NDT.