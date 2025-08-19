Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

  Thứ ba, 19/8/2025 12:05 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tin cuoi ap thap anh 1

Đường đi của áp thấp trên đất liền lúc 7h ngày 19/8. Ảnh: TTXVN.

Thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, sáng 19/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc; 106,4- 107,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) trong ngày và đêm 19/8 còn có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới sắp tan, bão mạnh có thể nối tiếp

Sáng sớm nay (19/8), áp thấp nhiệt đới áp sát Hải Phòng - Quảng Ninh, dự báo trong hôm nay đi vào đất liền biên giới Việt - Trung và suy yếu dần.

6 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ

Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ. Do ít ma sát địa hình đảo Hải Nam và điều kiện mặt biển ấm, áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9.

26:1559 hôm qua

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

30:1781 hôm qua

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

