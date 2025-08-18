Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ

  • Thứ hai, 18/8/2025 10:37 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ. Do ít ma sát địa hình đảo Hải Nam và điều kiện mặt biển ấm, áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong ngày và đêm nay (18/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h, đi qua vịnh Bắc Bộ tiến vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn và ít suy giảm cường độ.

Đến 7h sáng mai (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Ap thap nhiet doi anh 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 19h tối 19/8, tâm vùng áp thấp trên biên giới Việt - Trung với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 18/8 đến sáng 20/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 18/8, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Nam Quảng Trị, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Việt Nam đang trải qua một mùa bão hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tính từ đầu mùa, Biển Đông đã ghi nhận 4 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc, bão số 1 dù không đổ bộ nhưng gây mưa lớn kỷ lục trong mùa hè cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Huế và Quảng Trị.

Dự báo từ tháng 9-11, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, trong đó khoảng 3-4 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cần đề phòng những cơn bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại Biển Đông với diễn biến nhanh, khó lường.

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

5 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới tiến gần đảo Hải Nam, miền Bắc mưa lớn kéo dài

Dự báo trong đêm 17/8, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), từ khoảng chiều 18/8 sẽ vào vịnh Bắc Bộ, mưa lớn có thể kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 20/8, đỉnh điểm là chiều 18/8 đến sáng 20/8.

18 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gây biển động sóng cao tới 3,5 m

Vào hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) sóng biển cao 2,0-3,5 m, biển động mạnh. |

28:1669 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/ap-thap-nhiet-doi-bat-ngo-manh-len-tren-vinh-bac-bo-do-bo-quang-ninh-post1770177.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới Áp thấp biển Đông Áp thấp tiến vào Thời tiết 18/8

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý