Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gây biển động sóng cao tới 3,5 m

  • Chủ nhật, 17/8/2025 07:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vào hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) sóng biển cao 2,0-3,5 m, biển động mạnh. |

Ap thap nhiet doi anh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc;112,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới:

Ap thap nhiet doi anh 2

Cảnh báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Biển Đông hình thành áp thấp nhiệt đới, tiến về vịnh Bắc Bộ

Vùng áp thấp trên khu vực phía nam đặc khu Hoàng Sa tối nay đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo di chuyển theo hướng tây bắc, có thể tiến vào vịnh Bắc Bộ vào khoảng 18/8.

11 giờ trước

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, thời tiết xấu những ngày tới

Sáng 15/8, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Giữa Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết xấu trên cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới.

41:2479 hôm qua

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Sáng sớm nay (8/8), vùng thấp hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

07:05 8/8/2025

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

