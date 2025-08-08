Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới

  • Thứ sáu, 8/8/2025 07:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng sớm nay (8/8), vùng thấp hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vào 4h sáng nay (8/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Ap thap Bien Dong anh 1

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông sáng sớm nay (8/8).

Do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới chủ yếu hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông sau đó suy yếu và tan dần.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10- 15 km/h. Đến 4 giờ sáng 9/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc, vẫn giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày và đêm 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Đến 4h sáng 10/8, vùng áp thấp hoạt động trên khu vực tây bắc của Bắc Biển Đông với cường độ dưới cấp 6.

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi xa Philippines cũng có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành bão và có xác suất đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trước đó, trong tháng 7, Biển Đông có tới 3 cơn bão hoạt động gồm bão số 2, bão số 3 và số 4. Trong đó, cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá - Nghệ An, gây ra mưa lũ kỷ lục trong tháng 7 tại Nghệ An.

Dự báo cao điểm của mùa bão năm nay sẽ tập trung trong các tháng 9-11 với khoảng 6-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cần đề phòng các cơn bão mạnh, trái quy luật, diễn biến phức tạp, khó lường.

Biển Đông có thể đón 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới nay đến tháng 10

Nay đến tháng 10, dự kiến có khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

06:17 6/8/2025

Hà Nội nóng nhất cả nước

Áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh, kết hợp với trường phân kỳ trên cao khiến miền Bắc trở thành nơi hứng chịu nắng nóng gay gắt nhất trên cả nước dịp này.

10:49 4/8/2025

Bão số 3 vừa tan, Biển Đông đón bão số 4 có tên Cỏ may

Tối nay (23/7), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 4 trên Biển Đông trong năm 2025, có tên quốc tế là COMAY (Cỏ may).

22:18 23/7/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

