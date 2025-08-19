Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới sắp tan, bão mạnh có thể nối tiếp

  • Thứ ba, 19/8/2025 06:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng sớm nay (19/8), áp thấp nhiệt đới áp sát Hải Phòng - Quảng Ninh, dự báo trong hôm nay đi vào đất liền biên giới Việt - Trung và suy yếu dần.

Vào 4h sáng nay (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Ap thap nhiet doi anh 1

Áp thấp nhiệt đới tan dần trong hôm nay (19/8).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào khu vực biên giới Việt Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên biên giới Việt Trung và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hôm nay, mưa tiếp tục ở miền Bắc.Từ sáng sớm đến đêm 19/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ trong ngày và đêm nay có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Trên biển, khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) ngày 19/8 có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền ngày 19/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ít mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ trong chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa rải rác ở một số khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 8.

Cơ quan này lưu ý, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét ở địa chỉ: www.iweather.gov.vn.

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ

Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ. Do ít ma sát địa hình đảo Hải Nam và điều kiện mặt biển ấm, áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9.

22 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

25:1513 hôm qua

Áp thấp nhiệt đới tiến gần đảo Hải Nam, miền Bắc mưa lớn kéo dài

Dự báo trong đêm 17/8, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), từ khoảng chiều 18/8 sẽ vào vịnh Bắc Bộ, mưa lớn có thể kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 20/8, đỉnh điểm là chiều 18/8 đến sáng 20/8.

39:2318 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/ap-thap-nhiet-doi-sap-tan-bao-manh-co-the-noi-tiep-post1770432.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Áp thấp nhiệt đới Hải Phòng Quảng Ninh Bão Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới Bão biển Đông Áp thấp biển Đông

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      • Hải Phòng

        Hải Phòng
        • Diện tích: 1.561,7 km²
        • Dân số: 1.980.800
        • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
        • Vùng: Bắc Bộ
        • Mã điện thoại: 225
        • Biển số xe: 15, 16

      • Quảng Ninh

        Quảng Ninh
        • Diện tích: 6.177,7 km²
        • Dân số: 1.224.600 người
        • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
        • Vùng: Đông Bắc
        • Mã điện thoại: 203
        • Biển số xe: 14

      Đọc tiếp

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý