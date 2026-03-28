Tin buồn với người sắp mua PS5

Sony sẽ tăng giá PS5, PS5 Pro và PlayStation Portal từ ngày 2/4, với mức tăng 100-150 USD tùy phiên bản. Giá bán mới sẽ khiến nhiều người chơi khó tiếp cận hơn.

Sony vừa thông báo tăng giá toàn bộ dòng PS5, PS5 Pro và PlayStation Portal trên toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 2/4.

Tại thị trường Mỹ, PS5 bản đĩa tăng từ 549,99 USD lên 649,99 USD , đồng nghĩa với dòng máy chơi game nổi tiếng này đắt thêm 100 USD . PS5 Digital Edition tăng từ 499,99 USD lên 599,99 USD . Trong khi đó, PS5 Pro có mức tăng mạnh nhất, từ 749,99 USD lên 899,99 USD , tức cao hơn 150 USD . PlayStation Portal cũng tăng từ 199,99 USD lên 249,99 USD .

"Với những áp lực liên tục từ bối cảnh kinh tế toàn cầu, chúng tôi đã quyết định tăng giá PS5, PS5 Pro và PlayStation Portal trên toàn thế giới. Chúng tôi biết rằng thay đổi giá ảnh hưởng đến cộng đồng người chơi. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy đây là bước cần thiết để tiếp tục mang lại trải nghiệm chơi game chất lượng cao", Isabelle Tomatis, Phó chủ tịch tiếp thị toàn cầu của Sony Interactive Entertainment viết.

Nguyên nhân chính được các chuyên gia chỉ ra là cuộc khủng hoảng chip và RAM toàn cầu. Các nhà sản xuất như Samsung và SK Hynix đã chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang chip HBM dành cho máy chủ AI, khiến chip nhớ tiêu dùng dùng trong máy game và điện thoại trở nên khan hiếm.

Piers Harding-Rolls, Giám đốc nghiên cứu lĩnh vực game tại Ampere Analysis, nhận định việc tăng giá là tất yếu.

"Có khả năng Sony đã có các thỏa thuận bảo vệ giá linh kiện trong một thời gian nhất định và thời hạn đó vừa kết thúc. Với việc linh kiện chưa có dấu hiệu hạ giá, Sony buộc phải tăng giá để bảo vệ biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh", ông Piers nói với CNBC.

Khi đặt con số vào bối cảnh hiện tại, PS5 ra mắt năm 2020 với giá 499 USD cho bản đĩa. Sau 6 năm và nhiều lần tăng giá, người mua nay phải trả 649,99 USD cho cùng phiên bản đó, tức đắt hơn 30%. PS5 Pro gần chạm mốc 900 USD , một con số từng được coi không tưởng với máy chơi game tại nhà.

Thời điểm tăng giá cũng gây bất lợi cho người chơi khi GTA 6 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Điều đó có nghĩa bất kỳ ai muốn chơi tựa game ngay khi ra mắt đều phải sở hữu máy console thế hệ mới với mức giá cao hơn.

Sony không phải cái tên duy nhất chịu áp lực. Xbox trước đó cũng tăng giá máy Series X/S và Game Pass. Các nhà phân tích dự báo Nintendo cũng sẽ sớm theo sau khi tăng giá bán của Switch 2.