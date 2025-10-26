Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích

Hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 ở Đắk Lắk mất tích trước đó.

Ngày 26/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này vừa tìm thấy thi thể một nữ sinh dưới sông Sêrêpốk vào sáng cùng ngày.

Đó là em N.H.V.A. (SN 2008), học sinh lớp 12 một trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thi thể em A. được phát hiện cách vị trí nghi vấn ban đầu khoảng 3km trên sông Sêrêpốk. Hiện các đơn vị chức năng đã hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm dưới sông Sêrêpốk.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 24/10, sau khi tan học, em A. rời trường nhưng không về nhà. Gia đình gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được, sau đó trình báo công an và đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Sáng 25/10, người dân sinh sống gần cầu 14 (thuộc xã Hòa Phú, Đắk Lắk) phát hiện một xe máy điện cùng đồ dùng cá nhân của nữ sinh để lại bên bờ sông Sêrêpốk nên lập tức báo cơ quan chức năng. Đây là khu vực giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng huy động ca nô, hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm suốt đêm.

Theo người thân, em A. là học sinh ngoan, học giỏi, song thời gian gần đây có biểu hiện trầm cảm.