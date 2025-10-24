Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể thiếu niên 15 tuổi trên sông Thu Bồn

  • Thứ sáu, 24/10/2025 14:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhiều ngày tìm kiếm thông tin thiếu niên 15 tuổi mất tích, người thân nghẹn ngào khi tìm thấy thi thể em ở sông Thu Bồn

Sáng 24/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em Hồ Ân Kh. (SN 2010, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn) cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 23/10, Công an thành phố Đà Nẵng đăng thông báo tìm thân nhân thi thể được phát hiện trên sông Thu Bồn. Theo đó, khoảng 14h ngày 23/10, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện một thi thể trên sông Thu Bồn thuộc thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Bàn Tây.

Thi thể mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần lửng jean lưng thun màu xanh. Qua kiểm tra xác định là nam giới, độ tuổi khoảng chừng 15 đến 25 tuổi, tóc cắt ngắn, mặt to tròn, độ dài thi thể khoảng chừng 1,6 m.

Sau khi nghe thông tin, gia đình đến nhận dạng và xác định thi thể chính là em Hồ Ân Kh. Em Kh rời nhà từ 15h chiều 21/10 và không thấy về nên gia đình đã đăng thông tin em mất tích, cầu cứu cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm...

Cứu bạn đuối nước, nam sinh lớp 9 ở TP.HCM tử vong

Lao xuống hồ cứu bạn đang chới với, nam sinh lớp 9 ở TP.HCM không may bị cuốn mất tích, thi thể em được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

20:34 18/10/2025

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy

Liên quan đến vụ người bố nghi ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trên sông Lam.

18:41 15/10/2025

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé TP.HCM

Thi thể nam giới khoảng 35-40 tuổi được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc xã Phước Hòa, TP.HCM. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

18:26 8/10/2025

