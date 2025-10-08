Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé TP.HCM

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thi thể nam giới khoảng 35-40 tuổi được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc xã Phước Hòa, TP.HCM. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Chiều 8/10, Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh danh tính thi thể vừa được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc ấp 1, xã Phước Hòa.

Khu vực nơi phát hiện thi thể.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là nam giới, chưa rõ nhân thân lai lịch, cao khoảng 1,8 m, khoảng 35-40 tuổi, được xác định tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 3 đến 4 ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Đặc điểm nhận dạng, trên người nạn nhân mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác dài tay màu xanh đen, áo thun ngắn tay màu đen trắng, mang 1 túi chéo màu xám, kính nhựa gọng màu đen, tròng kính không màu.

Trang phục của nạn nhân.

Công an TP.HCM đề nghị ai có người mất liên lạc có những đặc điểm như trên, nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.

