Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ xe bán tải bị vùi lấp tại Lào Cai

Sau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải trên tuyến QL279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, xảy ra sáng 29/9.

Khoảng hơn 15h ngày 23/10, các lực lượng tìm kiếm của hai xã Minh Lương, Nậm Xé cùng lực lượng hỗ trợ khác đã phát hiện và đào được một phần thi thể nạn nhân. Do địa hình hiểm trở, đất đá có thể sạt bất cứ lúc nào, việc tìm kiếm phải tiến hành thủ công, máy xúc không thể tiếp cận hiện trường. Khoảng vài tiếng sau, toàn bộ thi thể mới được đưa ra ngoài. Qua nhận dạng ban đầu của gia đình, phần nhiều xác định là anh Phùng Văn Tuấn.

Sau khi thực hiện quy trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác nhận danh tính thi thể là anh Phùng Văn Tuấn, khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài gần một tháng qua. Việc đưa được anh về với gia đình không chỉ là mong mỏi của người thân mà còn là niềm trăn trở của toàn bộ lực lượng tham gia suốt thời gian qua.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo Công an xã Văn Bàn, trong quá trình này, lực lượng địa phương chủ yếu hỗ trợ xác minh hành trình, phối hợp y tế túc trực tại hiện trường và cập nhật thông tin để người dân nắm rõ. Đồng thời, đơn vị cũng kết nối Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn.

"Chúng tôi làm tất cả với tinh thần trách nhiệm và lương tâm của người công tác trong lực lượng cứu nạn, cứu hộ, mong chia sẻ phần nào mất mát với gia đình các nạn nhân", đại diện Công an xã Văn Bàn chia sẻ.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, ôtô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 do anh Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc Nhà máy Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé) điều khiển, chở theo anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Nậm Xé) di chuyển trên quốc lộ 279 từ xã Nậm Xé sang Minh Lương thì mất liên lạc. Hai nạn nhân Định và Giang được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào ngày 3/10, còn anh Tuấn bị vùi sâu trong đất đá cho tới nay mới được tìm thấy.