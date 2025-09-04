Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tìm thấy thêm thi thể hai thanh niên trong vụ mất tích ở hồ Đá Xanh

  • Thứ năm, 4/9/2025 10:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai nạn nhân trong vụ 3 người mất tích tại khu vực hồ Đá Xanh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 4/9, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai thanh niên trong vụ 3 người mất tích tại khu vực hồ Đá Xanh.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân.

Các nạn nhân được xác định gồm: T.A.T., N.T.A., B.Q.C. (cùng sinh năm 2004, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty thủy điện Sêrêpốk 3 đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hồ Đá Xanh.

Như Tiền Phong đưa tin trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau vào khu vực hồ đá xanh (xã Ea Wer) để chơi.

Sau đó anh T.A.T. xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này anh N.T.A. và B.Q.C. lao xuống cứu nhưng sau đó cả ba cùng bị chìm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của anh T.A.T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, đến sáng 4/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được hai nạn nhân còn lại.

