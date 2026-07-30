Tìm thân nhân liệt sĩ từ ảnh trong ví da tại hầm mộ tập thể Đồng Nai

Di ảnh một liệt sĩ được Đội K72 tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt tại Đồng Nai. Đơn vị đang kêu gọi tìm thân nhân, góp phần đưa liệt sĩ trở về với gia đình.

Di ảnh được Đội K72 tìm kiếm trong đợt quy tập tại lô cao su 97. Ảnh: Đội K72.

Sáng 30/7, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, phát thông báo khẩn tìm kiếm thân nhân, đồng đội của liệt sĩ trong bức ảnh thu được trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97, tổ 5, Đội Cao su Bình Minh thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Theo đại diện Đội K72, trong quá trình xử lý, làm rõ các di vật đã quy tập trong hầm mộ có 3 hài cốt liệt sĩ, đơn vị phát hiện tấm hình chân dung này còn khá rõ bên trong một chiếc ví. Đội kêu gọi những người từng chiến đấu tại địa bàn, các cựu chiến binh, thân nhân hoặc bất kỳ ai nhận ra liệt sĩ trong hình sớm liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh.

Trước đó, trong cùng hầm mộ này, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện một bức ảnh chân dung khác và đã gửi đi phục dựng lại, với mong muốn có thể sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ.

Tấm hình Đội K72 tìm thấy trong hầm mộ có 3 liệt sĩ trước đó và hình ảnh được phục dựng. Ảnh: Đội K72.

Từ ngày 14/7, trong quá trình khai quật hầm mộ tập thể ở xã Minh Đức, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 phát hiện nhiều di vật có giá trị như ví da, ảnh cá nhân, ảnh tập thể, bút khắc chữ cùng nhiều kỷ vật khác. Các bức ảnh nhanh chóng được phục dựng bằng công nghệ nhằm giữ lại tối đa chi tiết. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, mỗi di vật đều có thể trở thành mảnh ghép quan trọng giúp xác định đơn vị chiến đấu, danh tính liệt sĩ hoặc kết nối với thân nhân sau nhiều thập kỷ.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai, cho biết việc lan tỏa các bức ảnh có ý nghĩa rất lớn trong hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Đơn vị kỳ vọng từ những hình ảnh này, các cựu chiến binh hoặc người dân sẽ nhận ra đồng đội, từ đó cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh.

Kết thúc đợt 1 tìm kiếm tại lô cao su 97, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quý giá. Hơn 50% mẫu sinh phẩm thu được có khả năng giám định ADN, tạo cơ sở quan trọng cho việc xác định danh tính trong thời gian tới.

Với kết quả này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn.