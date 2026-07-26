Ảnh chân dung bộ đội trong ví da tại hầm mộ tập thể ở Đồng Nai

Tại điểm cao 74, xã Minh Đức (Đồng Nai), lực lượng chức năng phát hiện hai chiếc ví da còn lưu giữ nhiều ảnh chân dung bộ đội và người thân.

Ngày 26/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra Đội K72 tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, một ngày sau lễ phát động nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại vị trí được xác định là hầm mộ tập thể, lực lượng làm nhiệm vụ bước đầu nhận định có 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến đấu và đồ dùng cá nhân. Đáng chú ý, hai chiếc ví da được tìm thấy vẫn còn lưu giữ nhiều tấm ảnh chân dung bộ đội, được cho là của các liệt sĩ, cùng ảnh người thân.

Theo lực lượng chức năng, những bức ảnh là nguồn tư liệu quý, có thể hỗ trợ quá trình xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời tạo thêm cơ sở để tìm kiếm, đối chiếu thông tin với thân nhân. Hiện di vật đang được đội K72 bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác xác định danh tính.

Hai chiếc ví được tìm thấy tại xã Minh Đức. Ảnh: QPVN.

Trước đó, sau 15 ngày mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Minh Đức, lực lượng Quân khu 7 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong số đó có một cây bút khắc dòng chữ "Tiến Quy" và hình đôi chim bồ câu, được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối phục vụ công tác xác minh.

Khu vực phát hiện hài cốt nằm trên sườn tây bắc điểm cao 74, thuộc ấp Đồng Dầu. Trong giai đoạn 1967-1975, nơi đây là chiến trường ác liệt, ghi dấu nhiều trận đánh giữa các đơn vị chủ lực của quân giải phóng với quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu vực này.

Riêng tháng 11/1969, điểm cao 74 là một trong những địa bàn diễn ra cuộc hành quân "Tìm kiếm và phong tỏa Minh Đức" của liên quân Mỹ. Cùng thời điểm, quân giải phóng tổ chức nhiều trận phục kích nhằm vào các đoàn xe cơ giới, xe tăng và thiết giáp của đối phương.