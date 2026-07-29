Đã tìm thấy 150 bộ hài cốt trong hai rãnh mộ tập thể ở CV Lê Thị Riêng

Lực lượng quy tập vừa tìm thấy thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được phát hiện sau hơn một tháng lên 150 bộ.

Sau một tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập 150 bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 29/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí khai quật thứ hai (Khu B), trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng chức năng đồng thời mở rộng phạm vi khai quật tại cả Khu A và Khu B. Cụ thể, hơn 30 m3 đất được đào tại rãnh mộ thứ nhất ở Khu A và khoảng 20 m3 đất tại rãnh mộ Khu B để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm điều kiện thi công, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã lắp đặt nhà bạt lớn che phủ khu vực khai quật ở Khu B. Công trình giúp bảo vệ hiện trường, tạo thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm việc cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang nghiêm, an toàn.

Kết quả trong ngày, lực lượng quy tập phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, trong đó 4 bộ có di vật đi kèm.

Tính từ khi bắt đầu đợt tìm kiếm ngày 23/6 đến hết ngày 29/7, Đội Quy tập đã phát hiện và quy tập 150 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể. Hai mộ tập thể được phát hiện tại Khu A, hai mộ còn lại nằm ở Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện để di dời bia tưởng niệm trong khu vực tìm kiếm. Sau khi hoàn thành, lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu A, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM.