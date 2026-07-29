Phục dựng ảnh chân dung bộ đội tìm thấy tại hầm mộ tập thể ở Đồng Nai

Sau khi quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở xã Minh Đức (Đồng Nai) hôm 27/7, Đội K72 đã phối hợp các cộng tác viên phục dựng những bức ảnh kỷ vật đã phai mờ.

Bức ảnh tập thể bộ đội sau khi được phục dựng.

Ngày 29/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng các cộng tác viên phục dựng những bức ảnh kỷ vật được tìm thấy bên hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thọ, những bức ảnh được phát hiện trong quá trình Đội K72 mở rộng khai quật các hố chôn cất liệt sĩ tại xã Minh Đức (Đồng Nai). Dù đã nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, nhiều kỷ vật vẫn được gìn giữ bên cạnh các liệt sĩ như một phần ký ức chưa bao giờ mất đi.

Bức ảnh tập thể bộ đội sau khi được phục chế màu.

Ngày 27/7, khi mở rộng khai quật khu vực mộ tập thể - nơi quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, từng phát hiện cây bút khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu - lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm thấy nhiều di vật khác. Đáng chú ý nhất là một bức ảnh tập thể.

Trước đó một ngày, 26/7, tại một khu vực mộ tập thể khác quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Đội K72 cũng phát hiện một bức ảnh cá nhân được cất trong chiếc ví da. Hình ảnh trên bức ảnh đã mờ gần hết sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, chỉ còn lại những đường nét rất khó nhận diện.

Do chịu tác động của thời gian, độ ẩm và điều kiện tự nhiên, cả hai bức ảnh đều bị phai màu, mục rách, nhiều chi tiết gần như biến mất. Ngay sau khi đưa các di vật lên khỏi lòng đất, Đội K72 đã phối hợp với các cộng tác viên tiến hành làm sạch, số hóa và phục dựng bằng công nghệ xử lý hình ảnh nhằm khôi phục tối đa những chi tiết còn lưu lại.

Ảnh chân dung trong ví được tìm thấy ngày 26/7 đã được phục dựng.

Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết đơn vị xác định mỗi di vật đều có giá trị đặc biệt trong quá trình tìm kiếm và xác minh danh tính liệt sĩ. Bên cạnh giá trị lịch sử, những bức ảnh có thể trở thành manh mối quan trọng nếu được người thân, đồng đội hoặc nhân chứng nhận ra.

"Chúng tôi hy vọng sau khi phục dựng, các bức ảnh sẽ được nhiều người biết đến hơn. Chỉ cần một người nhận ra gương mặt trong ảnh cũng có thể mở ra cơ hội xác định danh tính cho liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình", Thượng tá Vũ Văn Thọ chia sẻ.

Theo Đội K72, sau 13 ngày triển khai đợt tìm kiếm, từ ngày 14 đến 27/7, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 26 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong ngày 27/7, lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ, nhiều trường hợp còn nguyên di vật, kỷ vật đi kèm.

Toàn bộ di vật được phát hiện đều được ghi nhận hiện trạng, bảo quản và lập hồ sơ phục vụ công tác xác minh danh tính. Các bức ảnh sau khi phục dựng cũng sẽ được đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, đồng thời chia sẻ tới các cơ quan chức năng và thân nhân khi cần thiết, nhằm tăng thêm cơ hội nhận diện.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Đội K72 tiếp tục triển khai. Bên cạnh việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn thu thập, bảo quản di vật và thông tin liên quan, góp phần phục vụ quá trình xác minh danh tính, để ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình sau nhiều thập kỷ xa cách.