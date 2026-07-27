Ảnh tập thể bộ đội trong ví da tại hầm mộ Đồng Nai

Sáng 27/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai , Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo Thành phố), đến kiểm tra hiện trường và động viên Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng quy tập cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại hầm số 4. Như vậy, sau 13 ngày triển khai (từ 14/7 đến 27/7), Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 26 hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ phát hiện nhiều di vật đi kèm hài cốt. Trong số đó có bút bi, bút chì, vỏ đạn, đồng hồ đeo tay, hũ tăm, chai dầu gió, dây dù tăng võng, súng AK và các hộp tiếp đạn.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ, tranh, ảnh, gương cùng một tấm ảnh chụp tập thể. Phần lớn hiện vật đã hư hỏng, chữ và hình ảnh bị phai mờ do nằm dưới lòng đất nhiều năm.

Riêng tấm ảnh tập thể bộ đội đã được gửi đi phục dựng. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, đến nay lực lượng đã thu được 4 chiếc ví có chứa giấy tờ, hình ảnh của liệt sĩ. Những di vật này là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính.

Cận cảnh một số di vật được bốc cất ngày 27/7. Xã Minh Đức là nơi từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt, có nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào anh dũng và hy sinh. Đến nay, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.

Ban Chỉ đạo Thành phố kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cùng người dân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến khu vực chôn cất, danh tính liệt sĩ hoặc các di vật được phát hiện. Những tư liệu này sẽ hỗ trợ quá trình đối chiếu, xác minh, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình.

Lực lượng Đội K72 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng lớp đất tại khu vực xã Minh Đức. Mục tiêu là không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào còn nằm lại dưới lòng đất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo Thành phố dự kiến tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại một số địa điểm khác như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, khu vực sân bay Lộc Ninh và những vị trí đã tiếp nhận thông tin từ nhân chứng. Các hài cốt được quy tập sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy định.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo Bộ Quốc phòng, sau 4 tháng triển khai chiến dịch, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể.