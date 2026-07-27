Hàng nghìn người đến tưởng niệm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM ) dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Nơi đây đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Từ sáng sớm, dòng người đã nối dài trước khu vực Nhà tưởng niệm. Trên bàn thờ, những vòng hoa tươi, nén hương thơm và lễ vật được chuẩn bị chu đáo. Không gian lắng đọng trong tiếng nhạc tưởng niệm và những phút mặc niệm trang nghiêm.

Đến dâng hương có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành. Sau nghi thức dâng hoa, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại công viên Lê Thị Riêng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TP.HCM trao quà động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các em học sinh thành kính chắp tay tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Em Vũ Đình Phước (thứ 2 từ trái sang, 9 tuổi) cho biết sau khi được nghe về sự hy sinh của các anh hùng dân tộc, em càng trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và biết ơn những người đã ngã xuống vì đất nước.

Bên cạnh các đoàn đại biểu, rất nhiều gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và người dân mang theo hoa, trái cây và di ảnh người thân để dâng cúng. Có người lặng lẽ đứng rất lâu trước bàn thờ chung, khép tay cầu nguyện, mong những liệt sĩ còn nằm lại đâu đó sẽ sớm được trở về với gia đình.

Có mặt từ sáng sớm để tham gia lễ dâng hoa, bà Nguyễn Thị Hồng (63 tuổi, thuộc lực lượng an ninh cơ sở phường An Hội Tây, bên phải) cho biết gia đình bà cũng có người thân hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Nhiều ngày qua, bà luôn dõi theo từng thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đối với ông Đậu Hồng Phong (62 tuổi, phường Hòa Hưng), buổi dâng hương năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Cha của ông là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị nhưng đến nay gia đình chưa tìm được phần mộ. Nhiều năm qua, cứ đến dịp 27/7, gia đình ông đều đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Khi biết lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, ông cảm thấy ấm lòng khi nhiều gia đình đã có cơ hội đón người thân trở về. "Nhờ đó, gia đình tôi vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được phần mộ của cha. Chúng tôi cũng mong công tác quy tập sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả để thêm nhiều gia đình được đoàn tụ với người thân sau hàng chục năm mong ngóng", ông bày tỏ.

Nghệ sĩ Ưu tú Mạnh Dung, Lê Thiện, ca sĩ Đức Phúc cùng đoàn văn nghệ sĩ thành kính dâng hương trước bia tưởng niệm hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.

Trong dòng người đến viếng, bà Phan Thị Mạnh (75 tuổi, phường Sài Gòn, ở giữa), từng công tác trong lực lượng Hải quân, xúc động khi đứng trước khu tưởng niệm. Năm nào, bà cũng tham gia các hoạt động tri ân vào dịp 27/7. Khi biết dưới lòng công viên Lê Thị Riêng còn nhiều hài cốt liệt sĩ và công tác tìm kiếm đang được triển khai với quy mô lớn, bà càng xúc động hơn. Điều bà mong mỏi nhất là các gia đình sớm tìm được người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện và cán bộ, chiến sĩ công an túc trực từ sớm để hướng dẫn người dân, giữ gìn trật tự và hỗ trợ người cao tuổi. Khói hương vẫn quyện tỏa trong không gian tĩnh lặng của khu tưởng niệm. Dòng người tiếp tục nối dài cho đến gần trưa.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 26/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 467 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đáng chú ý, các đơn vị đã phát hiện và quy tập 10 mộ liệt sĩ tập thể.