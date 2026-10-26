TikTok, Amazon chia sẻ kỳ vọng khi đầu tư tại TP.HCM

Đại diện TikTok kỳ vọng môi trường đầu tư tại TP.HCM ngày càng minh bạch, có thể dự báo thời gian cấp phép và đưa dự án vào hoạt động, giúp DN chủ động kế hoạch kinh doanh.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu", trong khuôn khổ AEF 2026 diễn ra chiều 26/10, ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, cho biết nền kinh tế số đang phát triển sôi động với tốc độ tăng trưởng cao, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ.

Theo ông Thanh, từ năm 2024, với sự hỗ trợ của UBND TP.HCM, TikTok đã bắt đầu nghiên cứu chuyển 3 nhóm dịch vụ đang được cung cấp xuyên biên giới về hoạt động trong nước, gồm dịch vụ cung cấp thông tin, quảng cáo số và thương mại điện tử.

Việc chuyển đổi nhằm giúp hàng chục triệu người dùng Việt Nam tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn, tối ưu chi phí, đồng thời bảo đảm hoạt động của nền tảng tuân thủ quy định pháp luật.

Khó xác định chính xác thời gian hoàn tất thủ tục

Đến nay, TikTok đã lựa chọn TP.HCM làm địa điểm triển khai cả 3 nhóm dịch vụ. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp đã được cấp các giấy phép đầu tư với tổng vốn hơn 1 tỷ USD . Trong đó, dự án TikTok Shop Việt Nam có vốn đăng ký 125 triệu USD , còn dự án Swift Logistics do Tokgistic Pte. Ltd. đầu tư có tổng vốn đăng ký 980 triệu USD .

Đại diện TikTok đánh giá cao sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền TP.HCM và các cơ quan liên quan trong quá trình doanh nghiệp triển khai kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, việc chuyển các dịch vụ từ hình thức cung cấp xuyên biên giới sang hoạt động trong nước vẫn gặp một số khó khăn về thủ tục hành chính.

Theo ông Thanh, khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ quan tâm đến tiềm năng thị trường mà còn kỳ vọng một môi trường kinh doanh minh bạch, trong đó quy trình cấp phép và thời gian đưa dự án vào hoạt động có thể dự báo trước.

Yếu tố này càng quan trọng đối với các doanh nghiệp công nghệ và tài chính, bởi tốc độ đổi mới công nghệ đòi hỏi các quyết định đầu tư phải được đưa ra nhanh chóng. Trong khi đó, các tập đoàn quốc tế có nhiều lựa chọn địa điểm đầu tư, không chỉ giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam mà còn giữa những quốc gia trong khu vực.

Ông Thanh nhìn nhận Việt Nam đã có nhiều cải thiện về thủ tục hành chính trong những năm qua. Dù vậy, khi triển khai thực tế, một số quy trình cấp phép vẫn phải trải qua nhiều bước, với sự tham gia và lấy ý kiến của nhiều cơ quan. Điều này khiến nhà đầu tư khó xác định chính xác thời gian hoàn tất thủ tục để đưa dự án vào vận hành.

Theo đại diện TikTok, khả năng dự báo tiến độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư. Nếu không thể xác định thời điểm triển khai kinh doanh, doanh nghiệp có thể cân nhắc những thị trường khác có quy trình rõ ràng và thời gian thực hiện dễ dự báo hơn.

Từ thực tế này, ông Thanh mong muốn TP.HCM tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, giấy phép cần thiết, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng dự báo trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Theo ông, điều này không chỉ tạo thuận lợi để TikTok sớm đưa các dịch vụ đã đầu tư vào hoạt động mà còn là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thêm những dịch vụ mới tại Việt Nam.

Amazon muốn đưa thêm sản phẩm Việt ra thị trường toàn cầu

Cùng chia sẻ về tiềm năng phát triển của kinh tế số, ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trong khu vực nhờ năng lực sản xuất, lực lượng lao động trẻ am hiểu công nghệ và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Theo ông, những lợi thế này không chỉ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp công nghệ quốc tế mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường toàn cầu.

Đây cũng là lý do Amazon Global Selling lựa chọn Việt Nam làm trung tâm hoạt động tại Đông Nam Á từ năm 2025.

Những kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng của thị trường. Trong 12 tháng kết thúc ngày 31/7/2025, số lượng sản phẩm Việt Nam bán ra trên Amazon tăng khoảng 35%, trong khi số nhà bán hàng Việt Nam đăng ký thương hiệu tăng gần 30%.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với TP.HCM, đại diện Amazon Global Selling đánh giá thành phố đang có sự chuyển dịch trong động lực tăng trưởng, khi bên cạnh sản xuất công nghiệp, các lĩnh vực dịch vụ, logistics và xuất khẩu thông qua thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Đồng thời, việc tiếp tục đầu tư các tuyến metro, cao tốc và hệ thống cảng nước sâu được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các nhà máy, kho hàng và thị trường tiêu thụ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác với chính quyền các tỉnh, thành phố nhằm xác định những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và bản sắc riêng của từng địa phương, từ đó hỗ trợ tiếp cận người tiêu dùng trên toàn thế giới.