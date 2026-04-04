Tiger Woods ra nước ngoài điều trị sau vụ bị bắt?

Theo các nguồn tin, chuyên cơ riêng của Tiger Woods đã hạ cánh tại Zurich, được cho là nơi điều trị của anh sau vụ lái xe gây tai nạn.

Theo USA Today, chuyên cơ riêng của Tiger Woods đã hạ cánh tại Zurich, Thụy Sĩ vào thứ Sáu (3/4). Nguồn tin cho biết đây có thể là nơi anh tìm đến để điều trị sau khi bị bắt vì lái xe gây tai nạn. Hiện chưa rõ Woods có mặt trên chuyến bay này hay không. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án đã chỉ ra yêu cầu điều trị ở nước ngoài của anh được chấp thuận vào ngày 1/4.

Cùng thời điểm, nguồn tin từ PageSix cho biết, ảnh chụp hồ sơ tiếp theo của Tiger Woods cũng đã được công bố. Trong bước ảnh, Tiger Woods xuất hiện trong trang phục tù nhân màu xanh đậm, lộ rõ vẻ mệt mỏi, được nhận xét có dấu hiệu choáng váng, mắt đỏ ngầu. Trước đó, ở ảnh chụp ban đầu và trong video từ camera cảnh sát, anh mặc áo sơ mi ngắn tay - trang phục khi xảy ra vụ tai nạn lật xe tại Jupiter Island (Florida) hôm 27/3.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Woods không có nồng độ cồn trong máu, nhưng vẫn bị xác định có dấu hiệu suy giảm khả năng tại hiện trường. Cảnh sát ghi nhận anh “đổ mồ hôi nhiều”, đồng tử “giãn cực độ”, mắt đỏ và đờ đẫn, đồng thời phải được nhắc nhở nhiều lần trong quá trình kiểm tra. Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy anh không vượt qua bài kiểm tra tỉnh táo.

Ngoài ra, hai viên hydrocodone - một loại thuốc giảm đau opioid được kê đơn, được tìm thấy trong túi quần của vận động viên này. Woods khai rằng thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang nhìn xuống điện thoại để chuyển kênh radio và không nhận ra xe phía trước giảm tốc để rẽ.

Ảnh tại sở cảnh sát của Tiger Woods mới được công bố. Ảnh: Martin County Sheriff's Office.

Sau vụ việc, Woods bị truy tố với các tội danh lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng gây thiệt hại tài sản và từ chối thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Anh được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1.150 USD , rời trại giam ngày 28/3 và nộp đơn không nhận tội vào ngày 31/3 thông qua luật sư Douglas Duncan.

Cùng ngày, tay golf này đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, thừa nhận tính nghiêm trọng của sự việc và cho biết sẽ tạm rút lui để điều trị, tập trung vào sức khỏe nhằm hướng tới quá trình hồi phục lâu dài. Anh cũng bày tỏ mong muốn có không gian riêng tư cho bản thân và gia đình.

Theo hồ sơ tòa án, yêu cầu điều trị ở nước ngoài của Woods đã được chấp thuận vào ngày 1/4. Luật sư của anh cho biết quyết định này dựa trên tình trạng lâm sàng phức tạp, cũng như nhu cầu chăm sóc đặc biệt mà không thể thực hiện hiệu quả tại Mỹ do quyền riêng tư liên tục bị ảnh hưởng.

Song song đó, ngày 2/4, Woods tiếp tục nhận một biên bản vi phạm hành chính không mang tính hình sự vì lái xe bất cẩn gây tai nạn, với mức phạt 163 USD và không bắt buộc phải ra tòa.