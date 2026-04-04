Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36

  • 10:59 4/4/2026

Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 36. Những năm qua, cô không tham gia dự án điện ảnh, chủ yếu xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải loạt hình ảnh kỷ niệm sinh nhật tuổi 36, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Bộ ảnh được thực hiện với tông màu sáng, tập trung làm nổi bật thần thái trẻ trung và rạng rỡ của nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên lựa chọn trang phục tông tím pastel, kết hợp kiểu tóc bob ngắn và lối trang điểm nhẹ.

Trước đó, Lan Ngọc cũng chia sẻ một bộ ảnh khác mang phong cách gợi cảm hơn. Trang phục ren đỏ hai dây, chất liệu xuyên thấu nhẹ giúp tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh mừng sinh nhật tuổi 36. Ảnh: @ninhduonglanngoc.

Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, song chủ yếu tập trung vào các chương trình truyền hình thực tế. Cô góp mặt trong nhiều show như Chị đẹp, Running Man Vietnam, Chiến sĩ quả cảm…

Trong quá trình ghi hình Running Man Vietnam 2025, Lan Ngọc gặp chấn thương ở chân sau một thử thách vận động. Sự cố khiến cô phải nhập viện trong đêm và tạm thời hạn chế di chuyển, thậm chí có thời điểm phải sử dụng xe lăn. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn quay lại chương trình ở các tập sau.

Song song với hoạt động cá nhân, Lan Ngọc cũng duy trì kết nối với đồng nghiệp. Dàn nghệ sĩ 7 nụ cười xuân gồm Trường Giang, Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh và Lan Ngọc mới đây vừa có buổi tụ họp riêng, cho thấy mối quan hệ gắn bó kéo dài nhiều năm kể từ khi chương trình lên sóng.

Vài năm qua, Lan Ngọc chủ yếu tập trung tham gia các game show. Cô chưa có dự án phim mới. Giữa năm 2024, cô tới Australia để học diễn xuất trong khoảng hai tháng. Song thời điểm ấy, diễn viên không tiết lộ cụ thể cô học trường nào, bộ môn gì. Lan Ngọc góp mặt trong nhóm nhạc LUNAS từ Chị đẹp, song nhóm cũng không có nhiều hoạt động.

Khi tham gia chương trình Chị đẹp, Lan Ngọc từng chia sẻ trăn trở về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên nói: “Mỗi người đều có nỗi lo riêng cho sự nghiệp. Em tham gia gameshow để giải tỏa năng lượng và đến gần với khán giả nhưng ở ngành nghề chính là diễn viên, em thấy chưa làm được trọn vẹn. Đã 13 năm kể từ khi em bước vào nghề. Khi mới vào nghề em đã có vai diễn để đời nhưng đến tận bây giờ, em chưa tìm lại được vai diễn như vậy. Đó là điều em ham muốn khi làm nghề”.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Bảo Anh nói về 3 năm làm mẹ đơn thân

Bảo Anh trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân với những tổn thương và quá trình tự chữa lành.

13:52 2/4/2026

Cổ Lực Na Trát gây tranh luận về trang phục

Cổ Lực Na Trát gây tranh luận khi xuất hiện tại sự kiện thời trang ở Thượng Hải, với trang phục ôm sát theo mốt thời trang không nội y.

21:19 1/4/2026

Xoài Non lên tiếng về thông tin nhuộm da

Xoài Non xuất hiện với làn da nâu rám nắng, sậm màu hơn hẳn so với trước, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc nhuộm da. Tuy nhiên, trong một buổi livestream, cô phủ nhận tin đồn.

19:33 1/4/2026

    Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên trẻ được công chúng biết đến khi vào vai Nương trong bộ phim "Cánh đồng bất tận". Vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng như Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên điện ảnh. Sau đó, Lan Ngọc còn tham gia các dự án phim điện ảnh khác như "Tèo em", "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" và "Cô Ba Sài Gòn".

    • Ngày sinh: 04/04/1990
    • Nghề nghiệp: Diễn viên
    • Phim tiêu biểu: Cánh đồng bất tận, Tèo em, Vừa đi vừa khóc, Cô Ba Sài Gòn,...

Cuoc song cua Thien Nhan truoc day hinh anh

Cuộc sống của Thiện Nhân trước đây

2 giờ trước 12:38 6/4/2026

0

Gia đình mới đây lại thông báo mất liên lạc với Thiện Nhân. Sau đó, một người nhận là quản lý lên tiếng cập nhật tình hình của nữ ca sĩ.

Con dau Beckham gay chu y hinh anh

Con dâu Beckham gây chú ý

4 giờ trước 10:51 6/4/2026

0

Nicola Peltz đăng giỏ quà Phục sinh cầu kỳ, bị nghi là động thái đáp trả Victoria. Trong khi đó, gia đình Beckham sum vầy vui vẻ.

