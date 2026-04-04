Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36

Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 36. Những năm qua, cô không tham gia dự án điện ảnh, chủ yếu xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải loạt hình ảnh kỷ niệm sinh nhật tuổi 36, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Bộ ảnh được thực hiện với tông màu sáng, tập trung làm nổi bật thần thái trẻ trung và rạng rỡ của nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên lựa chọn trang phục tông tím pastel, kết hợp kiểu tóc bob ngắn và lối trang điểm nhẹ.

Trước đó, Lan Ngọc cũng chia sẻ một bộ ảnh khác mang phong cách gợi cảm hơn. Trang phục ren đỏ hai dây, chất liệu xuyên thấu nhẹ giúp tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô.

Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, song chủ yếu tập trung vào các chương trình truyền hình thực tế. Cô góp mặt trong nhiều show như Chị đẹp, Running Man Vietnam, Chiến sĩ quả cảm…

Trong quá trình ghi hình Running Man Vietnam 2025, Lan Ngọc gặp chấn thương ở chân sau một thử thách vận động. Sự cố khiến cô phải nhập viện trong đêm và tạm thời hạn chế di chuyển, thậm chí có thời điểm phải sử dụng xe lăn. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn quay lại chương trình ở các tập sau.

Song song với hoạt động cá nhân, Lan Ngọc cũng duy trì kết nối với đồng nghiệp. Dàn nghệ sĩ 7 nụ cười xuân gồm Trường Giang, Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh và Lan Ngọc mới đây vừa có buổi tụ họp riêng, cho thấy mối quan hệ gắn bó kéo dài nhiều năm kể từ khi chương trình lên sóng.

Vài năm qua, Lan Ngọc chủ yếu tập trung tham gia các game show. Cô chưa có dự án phim mới. Giữa năm 2024, cô tới Australia để học diễn xuất trong khoảng hai tháng. Song thời điểm ấy, diễn viên không tiết lộ cụ thể cô học trường nào, bộ môn gì. Lan Ngọc góp mặt trong nhóm nhạc LUNAS từ Chị đẹp, song nhóm cũng không có nhiều hoạt động.

Khi tham gia chương trình Chị đẹp, Lan Ngọc từng chia sẻ trăn trở về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên nói: “Mỗi người đều có nỗi lo riêng cho sự nghiệp. Em tham gia gameshow để giải tỏa năng lượng và đến gần với khán giả nhưng ở ngành nghề chính là diễn viên, em thấy chưa làm được trọn vẹn. Đã 13 năm kể từ khi em bước vào nghề. Khi mới vào nghề em đã có vai diễn để đời nhưng đến tận bây giờ, em chưa tìm lại được vai diễn như vậy. Đó là điều em ham muốn khi làm nghề”.