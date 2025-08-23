Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tiết lộ mới về nguyên nhân Hulk Hogan qua đời

  • Thứ bảy, 23/8/2025 05:15 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Một chuyên gia trị liệu cáo buộc sai sót y tế là nguyên nhân khiến "huyền thoại đô vật" qua đời. Sở cảnh sát Clearwater đang trong quá trình điều tra nhằm mô tả chính xác sự việc.

Theo Page Six, sai sót y tế được cho là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Hulk Hogan. Một chuyên gia trị liệu ở bên "huyền thoại đấu vật" trong khoảnh khắc cuối cùng đã khẳng định điều này với các điều tra viên tại Sở Cảnh sát Clearwater.

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với TMZ Sports rằng chuyên gia trị liệu này cáo buộc một bác sĩ phẫu thuật đã cắt đứt dây thần kinh hoành của ông trong một ca phẫu thuật gần đây. Được biết, cơ hoành là vùng ngăn cách khoang bụng và ngực, do dây thần kinh hoành điều khiển. Đây là cơ hô hấp chính, đảm nhiệm 70-80% chức năng hô hấp của con người.

Lời cáo buộc từ chuyên gia trị liệu đã được đưa vào báo cáo của cảnh sát liên quan đến cuộc gọi cấp cứu tại nhà của Hulk Hogan vào hôm xảy ra sự việc. Nguồn tin từ TMZ khẳng định ông không hề có biểu hiện đau tức ngực trước khi qua đời, mà chỉ là đột ngột ngừng thở.

Hulk Hogan anh 1

Nguyên nhân Hulk Hogan qua đời còn nhiều uẩn khúc. Ảnh: Anna Moneymaker.

Hiện tại, người đại diện của Hulk Hogan, con gái Brooke Hogan và vợ hiện tại Sky Daily đều không phản hồi khi Page Six liên hệ.

Trong khi đó, Sở Cảnh sát Clearwater cho biết đang tiếp tục điều tra, đồng thời chủ động liên lạc với các thành viên trong gia đình Hulk Hogan: "Tính chất đặc biệt của vụ án này đòi hỏi chúng tôi phải thẩm vấn nhiều nhân chứng và kiểm tra hồ sơ bệnh án từ nhiều nguồn khác nhau. Các điều tra viên đang làm công việc này. Mọi thứ đều cần thời gian".

Một cảnh sát khác nói thêm: “Chúng tôi dự định sẽ gặp gia đình và tóm tắt lại vụ án cho đến thời điểm này. Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả điều tra với gia đình trước khi khép lại vụ án và công bố trước công chúng và giới truyền thông”.

Một diễn biến đáng chú ý khác, Sky Daily cho biết thi hài Hulk Hogan chưa được hỏa táng. Điều này trái ngược thông tin trước đó từ People, thậm chí con gái "huyền thoại đô vật" không nắm được bất kỳ thông tin gì về kế hoạch tang lễ và an táng.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Khi gia đình không còn là mái ấm, Tiến sĩ Tâm lý học Sherrie Campbell bóc trần sự thật về gia đình độc hại và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển tâm sinh lý của những đứa trẻ. Nếu sinh ra trong một gia đình độc hại, bạn cần phải biết cách điều chỉnh tâm lý, loại bỏ những điều tiêu cực mà bản thân bị ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong gia đình.

Sao nhí phim 'Người Sói' thay đổi ngỡ ngàng

Dafne Keen gây chú ý khi khoe ảnh bikini ở tuổi 20. Nữ diễn viên được nhận xét "lột xác" ngoại hình so với thời mới nổi khi tham gia bom tấn "Logan".

9 giờ trước

Mã Cảnh Đào yêu bạn gái kém 26 tuổi

Trước tranh cãi về khoảng cách tuổi tác, bạn gái kém 26 tuổi của Mã Cảnh Đào cho biết cô thoải mái, không quá bận tâm và được gia đình cũng ủng hộ.

15:58 19/8/2025

Nữ ca sĩ Thái nhập viện cấp cứu

Nữ ca sĩ Fon Thanasoonthorn khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ bản thân gặp tai nạn. Dù rạn 2 xương sườn, cô cho biết bản thân có thể tự hồi phục qua việc nghỉ ngơi.

31:1835 hôm qua

Nhật Long

Hulk Hogan Hulk Hogan đô vật qua đời huyền thoại tiết lộ sai sót

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý