Tiết lộ mới về nguyên nhân Hulk Hogan qua đời

Một chuyên gia trị liệu cáo buộc sai sót y tế là nguyên nhân khiến "huyền thoại đô vật" qua đời. Sở cảnh sát Clearwater đang trong quá trình điều tra nhằm mô tả chính xác sự việc.

Theo Page Six, sai sót y tế được cho là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Hulk Hogan. Một chuyên gia trị liệu ở bên "huyền thoại đấu vật" trong khoảnh khắc cuối cùng đã khẳng định điều này với các điều tra viên tại Sở Cảnh sát Clearwater.

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với TMZ Sports rằng chuyên gia trị liệu này cáo buộc một bác sĩ phẫu thuật đã cắt đứt dây thần kinh hoành của ông trong một ca phẫu thuật gần đây. Được biết, cơ hoành là vùng ngăn cách khoang bụng và ngực, do dây thần kinh hoành điều khiển. Đây là cơ hô hấp chính, đảm nhiệm 70-80% chức năng hô hấp của con người.

Lời cáo buộc từ chuyên gia trị liệu đã được đưa vào báo cáo của cảnh sát liên quan đến cuộc gọi cấp cứu tại nhà của Hulk Hogan vào hôm xảy ra sự việc. Nguồn tin từ TMZ khẳng định ông không hề có biểu hiện đau tức ngực trước khi qua đời, mà chỉ là đột ngột ngừng thở.

Nguyên nhân Hulk Hogan qua đời còn nhiều uẩn khúc. Ảnh: Anna Moneymaker.

Hiện tại, người đại diện của Hulk Hogan, con gái Brooke Hogan và vợ hiện tại Sky Daily đều không phản hồi khi Page Six liên hệ.

Trong khi đó, Sở Cảnh sát Clearwater cho biết đang tiếp tục điều tra, đồng thời chủ động liên lạc với các thành viên trong gia đình Hulk Hogan: "Tính chất đặc biệt của vụ án này đòi hỏi chúng tôi phải thẩm vấn nhiều nhân chứng và kiểm tra hồ sơ bệnh án từ nhiều nguồn khác nhau. Các điều tra viên đang làm công việc này. Mọi thứ đều cần thời gian".

Một cảnh sát khác nói thêm: “Chúng tôi dự định sẽ gặp gia đình và tóm tắt lại vụ án cho đến thời điểm này. Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả điều tra với gia đình trước khi khép lại vụ án và công bố trước công chúng và giới truyền thông”.

Một diễn biến đáng chú ý khác, Sky Daily cho biết thi hài Hulk Hogan chưa được hỏa táng. Điều này trái ngược thông tin trước đó từ People, thậm chí con gái "huyền thoại đô vật" không nắm được bất kỳ thông tin gì về kế hoạch tang lễ và an táng.