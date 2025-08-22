Tiền thưởng cao nhất lịch sử ở giải bóng chuyền thế giới

Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB) thay đổi cấu trúc tiền thưởng tại giải Vô địch Thế giới Bóng chuyền 2025.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam có lần đầu dự giải.

Cụ thể, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 2,2 triệu USD , mức cao nhất trong lịch sử kể từ khi giải được thành lập. Đội vô địch nhận 1 triệu USD , trong khi các đội xếp thứ 2 và 3 lần lượt nhận 500.000 và 250.000 USD .

Tuyển thủ hay nhất giải nhận thưởng 100.000 USD , trong khi mỗi thành viên góp mặt trong Đội hình tiêu biểu nhận 50.000 USD .

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 đến 7/9. Ngoài nước chủ nhà, tuyển Việt Nam cùng Trung Quốc và Nhật Bản là ba đại diện châu Á còn lại góp mặt tại giải.

Trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới, tuyển Việt Nam thiếu vắng tay đập số một Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trong danh sách 13 VĐV chính thức dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đoàn Thị Lâm Oanh…

Tại giải năm nay, tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11) và Kenya (hạng 23).

Hôm 20/8, tuyển Việt Nam vừa có thắng lợi 4-0 trong trận giao hữu với tuyển Kenya. Trong bối cảnh vắng Bích Tuyền, Như Quỳnh trở thành điểm sáng với nhiều pha ghi điểm quan trọng.

