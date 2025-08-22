Crystal Palace giành chiến thắng lịch sử ở cúp châu Âu

Rạng sáng 22/8, "Đại bàng xanh" đánh bại Fredrikstad ở play-off lượt đi Conference League.

Mateta sắm vai người hùng của Crystal Palace.

Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự đấu trường châu lục của Crystal Palace. Trong quá khứ, đội bóng London từng dự UEFA Intertoto Cup 1998 nhưng để thua cả 3 trận và không ghi bàn nào.

Trước giờ bóng lăn, không khí tại Palace khá căng thẳng khi tin tức về việc Eberechi Eze sắp gia nhập Arsenal ảnh hưởng đến tinh thần đội bóng. HLV Oliver Glasner thừa nhận Eze “không sẵn sàng để thi đấu” và thay thế anh bằng Justin Devenny trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, tâm điểm lại thuộc về Mateta.

Sau một hiệp một đầy nỗ lực nhưng thiếu may mắn, bao gồm cú sút trúng cột của chính Mateta , Palace cuối cùng có được khoảnh khắc bùng nổ. Phút 47, tiền đạo người Pháp bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ thủ môn. Mateta trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace ghi bàn ở cúp châu Âu.

Ở những phút cuối, Daniel Munoz cũng đưa bóng trúng cột, khiến Palace bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 vẫn đủ để CĐV trên sân Selhurst Park vỡ òa, bởi họ chỉ còn cách tấm vé dự cúp châu Âu đúng 90 phút của trận lượt về.

Phát biểu sau trận, Mateta chia sẻ: “Tôi rất vui khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Palace ghi bàn ở Cúp châu Âu. Chúng tôi gặp khó khăn vì đối thủ phòng ngự chặt chẽ, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Giờ đây, toàn đội phải giữ niềm tin và tiếp tục giành kết quả tốt ở lượt về”.

Với tư cách là nhà vô địch FA Cup, Crystal Palace có vé dự Europa League. Tuy nhiên, do vi phạm quy định về sở hữu đa CLB của UEFA, CLB này bị giáng xuống Conference League để nhường suất cho Nottingham.