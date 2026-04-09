Tiến độ dự án sản xuất bán dẫn của Samsung tại Việt Nam

Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ với Tập đoàn Samsung về dự án sản xuất bán dẫn tại Việt Nam.

Samsung hiện là một trong những nhà cung cấp chip bán dẫn hàng đầu thế giới. Ảnh minh họa: Samsung.

Bộ Tài chính vừa có thông báo cập nhật về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3 và quý I/2026, trong đó cho biết tiến độ dự án sản xuất bán dẫn của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 3 vừa qua, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện và trình Thủ tướng nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ và Tập đoàn Samsung liên quan đến dự án sản xuất bán dẫn của tập đoàn tại Việt Nam.

Tập đoàn Samsung hiện là một trong những nhà cung cấp chip bán dẫn hàng đầu thế giới và đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam.

Từ tháng 5/2023, tập đoàn đã nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn tại Nhà máy Samsung Electro-Mechanics Việt Nam ở Thái Nguyên. Đến tháng 7 cùng năm, doanh nghiệp bắt đầu triển khai sản xuất đại trà sản phẩm này.

Trước đó, tháng 2/2025, ông Choi Joo Ho, khi đó là Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Samsung sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn và tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Trong một cuộc làm việc với lãnh đạo Chính phủ, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nhận định nhiều quốc gia đang coi công nghiệp bán dẫn và AI là vấn đề an ninh quốc gia và triển khai các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ. Ông cho biết Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng này, với các cơ chế ưu đãi đang được xây dựng, trong đó có Luật Công nghiệp công nghệ số. Samsung mong muốn Chính phủ có các chính sách ưu đãi thực chất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định đầu tư.

Samsung là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, tài chính, công nghiệp nặng và công nghệ. Doanh nghiệp này bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 với nhà máy sản xuất tivi tại TP.HCM. Sau 30 năm, Samsung đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 23 tỷ USD .

Hiện Samsung có 6 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, đặt tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM, cùng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và một pháp nhân bán hàng. Tập đoàn có khoảng 87.000 lao động tại Việt Nam, trong đó hơn 45.000 người làm việc tại Bắc Ninh.

Theo báo cáo năm 2025 của Samsung Electronics, 4 nhà máy chính tại Việt Nam gồm Samsung Thái Nguyên (SEVT), Samsung Bắc Ninh (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) đạt tổng doanh thu khoảng 62,1 tỷ USD , tăng 8%, tương đương 25% tổng doanh thu của Samsung Electronics.

Về lợi nhuận, 4 nhà máy này đạt 3,67 tỷ USD , chiếm khoảng 10% tổng lợi nhuận của Samsung Electronics.

Hai nhà máy khác là Samsung Electro-Mechanics Vietnam (SEMV) và Samsung SDI Vietnam (SDIV) ghi nhận doanh thu lần lượt 2,08 tỷ USD và 880,7 triệu USD .