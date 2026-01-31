Chủ tịch FPT: 'Việt Nam cần đi con đường riêng để phát triển chip'

Việc FPT công bố thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip tiên tiến cho thấy doanh nghiệp Việt đã tham gia cả 3 giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển, sản xuất bán dẫn.

Sáng 28/1 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tiên tiến. Đây được xem là mảnh ghép quan trọng nhằm khép kín chuỗi giá trị bán dẫn tại Việt Nam.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết 3 giai đoạn quan trọng khi phát triển chip gồm thiết kế, sản xuất và đóng gói. Tại Việt Nam có khoảng 60 công ty thiết kế chip, trong khi Viettel vừa khởi công nhà máy sản xuất. FPT sẽ phụ trách giai đoạn kiểm thử và đóng gói.

"Khi mức độ tinh vi của con chip đến cấp độ nanomet, công nghệ đóng gói trở thành công nghệ lõi, tức là phải đóng gói tiên tiến", ông Trương Gia Bình chia sẻ với phóng viên trong buổi phỏng vấn riêng sau sự kiện.

Tại buổi ra mắt, FPT và Viettel cũng đã thực hiện ký kết MOU để hợp tác về sản xuất, đóng gói chip. Ông Trương Gia Bình tiết lộ FPT sẽ cùng Viettel xác định lĩnh vực mà Việt Nam muốn có vị thế trên thế giới.

"Lấy ví dụ với nền kinh tế tầm thấp. Chúng ta có cơ hội trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới. Nền kinh tế này rất cần chip, không chỉ chip bình thường mà còn là chip thông minh. Đó là điểm rơi chiến lược cần bàn bạc đến", chủ tịch FPT nói thêm.

Tham vọng của FPT

Theo dữ liệu thị trường, đến năm 2030, thế giới dự kiến có gần 20 tỷ thiết bị điện tử kết nối – tương đương trung bình khoảng 5 thiết bị có chip cho mỗi người. Từ thiết bị tiêu dùng, cảm biến, hệ thống IoT, trung tâm dữ liệu, dây chuyền tự động hóa công nghiệp cho tới siêu máy tính và các hệ thống trí tuệ nhân tạo, tất cả đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của ngành bán dẫn.

Trong bối cảnh đó, FPT xác định chip là nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện FPT tập trung vào hai hướng chính.

Thứ nhất là thị trường thiết bị điện tử cá nhân và IoT, với thế mạnh thiết kế các dòng chip nguồn (Power IC) và chip quản lý nguồn (PMIC) – nhóm chip đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, phân phối năng lượng cho thiết bị điện tử. Các dòng PMIC giúp tối ưu hiệu suất, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo hoạt động ổn định và bền bỉ cho thiết bị, đặc biệt trong các ứng dụng IoT, nhà thông minh và thiết bị di động.

Thứ hai là thị trường chip AI. FPT phát triển các giải pháp SoC tích hợp AI tại biên (AI on Edge), tối ưu cho từng bài toán ứng dụng cụ thể trên thiết bị đầu cuối, phục vụ các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, y tế số, UAV, drone và thiết bị thông minh.

Trong quá trình này, FPT áp dụng “AI Bonsai” như một triết lý nghiên cứu và thiết kế chip: tinh gọn, tối ưu công năng và tùy biến theo từng kịch bản sử dụng, hướng tới các thị trường ngách nhưng có hàm lượng công nghệ cao – mỗi con chip được “uốn tỉa” riêng như một cây bonsai.

Ông Trương Gia Bình trong buổi công bố thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn của FPT. Ảnh: FPT.

Ông Trương Gia Bình liệt kê nhiều cơ hội của Việt Nam. FPT đã xuất khẩu thành công lô chip nguồn sang Nhật Bản với các tiêu chuẩn toàn cầu rất khắt khe, đồng thời khai phá thị trường Hàn Quốc đầy tiềm năng với việc cung cấp các dịch vụ thiết kế vi mạch. Để cạnh tranh những nước khác, Việt Nam có thể theo đuổi chiến lược chế tạo chip mới và thông minh.

"Việt Nam phải đi bằng con đường của mình, không chỉ làm được mà còn hướng đến việc có vị thế trên thế giới", Chủ tịch FPT chia sẻ.

Đại diện tập đoàn này cho biết ngoài tham gia quá trình sản xuất chip, FPT cũng sẵn sàng đóng góp vào khía cạnh giáo dục, kinh doanh bán dẫn.

"Để thành công được, ai làm tốt nhất việc gì thì nên làm việc đó. Chúng tôi cũng tham gia cả khâu đào tạo và thương mại. Ở Việt Nam, ai sản xuất được chip, FPT sẵn sàng mang đi bán, vì chúng tôi có mạng lưới quan hệ rất rộng rãi với các tập đoàn có nhu cầu chip lớn trên thế giới", ông Trương Gia Bình khẳng định.

Phối cảnh phòng kiểm thử chip của FPT. Ảnh: FPT.

FPT cho biết đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói chip tiên tiến. Trong giai đoạn 1 (2026-2027), nhà máy đặt tại khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Yên Phong và xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh với quy mô 1.600 m2. Trong đó gồm 6 dây chuyền kiểm thử chức năng, một khu vực gồm hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt.

Hệ thống thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành bán dẫn, bảo đảm chất lượng, độ ổn định và tin cậy của sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng.

Với nhà máy kiểm thử, FPT đặt mục tiêu đáp ứng linh hoạt việc kiểm tra nhanh và chuyên sâu theo yêu cầu khách hàng. Lợi thế của tập đoàn là phát triển phần mềm kiểm thử, tinh chỉnh phù hợp theo từng sản phẩm. Dự kiến 6 dây chuyền kiểm tra chức năng, khu vực kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm của nhà máy sẽ hoàn thiện trong dịp chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay.

Ở giai đoạn 2 (2028-2030), FPT dự kiến mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000 m2, đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử chức năng, 3 khu vực kiểm tra độ tin cậy và độ bền, thêm các dây chuyền đóng gói khác như đóng gói truyền thống, đóng gói CSP (Chip Scale Package), WLP (Wafer Level Package) và dây chuyền đóng gói IC tiên tiến.

Nhà máy cũng sẽ đẩy mạnh năng lực kiểm thử các dòng chip cao cấp phục vụ IoT, ôtô và hệ thống tích hợp AI tại biên (AI on Edge), hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn. Đồng thời, nhà máy sẽ tạo môi trường thực hành, thực nghiệm cho sinh viên và kỹ sư bán dẫn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực.

Tăng cường hợp tác

Tuy có tiềm năng lớn, Việt Nam vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi tham gia chuỗi giá trị bán dẫn, trong đó có bối cảnh địa chính trị phức tạp, bất ngờ. Ông Trương Gia Bình nhấn mạnh vai trò của Đảng, Nhà nước trong việc đảm bảo hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia.

Tiếp theo là chính sách thu hút nhân tài trên thế giới, tạo điều kiện cống hiến cho đất nước. Cuối cùng là sự liên kết để tạo nên hệ sinh thái.

Mẫu chip nguồn do kỹ sư FPT tự thiết kế, nằm trong danh mục đã xuất khẩu cho đối tác Nhật Bản, được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết tập đoàn lựa chọn cách tiếp cận thực tế, sản phẩm làm ra phải thương mại hóa ngay. Đó là lý do FPT hợp tác với Viettel để "sản xuất đến đâu, đóng gói đến đó".

Ngoài Viettel, FPT còn hợp tác với những doanh nghiệp lớn như Restar (nghiên cứu, phát triển công nghệ đóng gói, kiểm thử và thương mại hóa chip), Winpac (thúc đẩy hợp tác thương mại, cân nhắc đầu tư nhà máy đóng gói, kiểm thử tại Việt Nam) và VSAP Lab (hợp tác từ nghiên cứu đến sản xuất hàng loạt, tối ưu năng lực đóng gói, kiểm thử và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu).

FPT cũng công bố định hướng nghiên cứu, phát triển dòng vi mạch tích hợp AI tại biên (AI on Edge) cho hệ sinh thái thiết bị thông minh như camera, drone và thiết bị bay không người lái (UAV).