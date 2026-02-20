Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone đang giữ giá quá tốt

  • Thứ sáu, 20/2/2026 14:17 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Báo cáo mới cho thấy iPhone 17 Pro Max bất ngờ dẫn đầu danh sách máy được đổi cũ lấy mới, phản ánh xu hướng người dùng tận dụng khả năng giữ giá để bán lại nhanh.

iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu điện thoại được đổi cũ lấy mới nhiều nhất. Ảnh: Bloomberg.

Nhiều người dùng đang rao bán hoặc tham gia chương trình đổi cũ lấy mới với iPhone 17 Pro Max chỉ sau thời gian ngắn sở hữu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mẫu flagship mới nhất của Apple gặp vấn đề. Theo Phonearena, điều này có thể phản ánh một xu hướng khác của thị trường khi thiết bị giữ giá quá tốt, giúp người mua dễ “chốt lời” sớm.

Theo báo cáo từ SellCell, iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu điện thoại được đổi cũ lấy mới nhiều nhất, vượt qua các đời trước như iPhone 15 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max. Nếu theo dõi các thị trường bán lại trong thời gian gần đây, người dùng có thể bắt gặp số lượng đáng kể iPhone 17 Pro Max trong tình trạng “như mới” hoặc “còn rất tốt”.

Trên thực tế, iPhone 17 Pro Max không phải sản phẩm kém hấp dẫn. Thiết bị vẫn nằm trong nhóm smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2025, cho thấy sức hút lớn của dòng cao cấp nhất của Apple. Vấn đề nằm ở chỗ, mẫu máy này đang sở hữu khả năng giữ giá cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, tạo động lực để nhiều người bán lại ngay sau khi mua.

SellCell cho biết iPhone 17 Pro Max chỉ mất khoảng 25,4% giá trị sau 145 ngày kể từ khi ra mắt. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max giảm tới 32,5% trong cùng khoảng thời gian. Chênh lệch này đồng nghĩa người mua iPhone 17 Pro Max có thể bán lại với mức giá cao hơn đáng kể so với người dùng iPhone 16 Pro Max ở thời điểm tương ứng.

Nhờ giữ giá tốt, mẫu smartphone mới nhất của Apple nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong nhóm thiết bị được đổi cũ lấy mới. Tỷ lệ của mẫu máy này tăng đều từ 5,1% vào cuối tháng 11/2025, lên 7,7% đầu tháng 1 năm nay và đạt 9,5% cuối tháng 2.

Đáng chú ý, việc nhiều mẫu iPhone đời cũ hơn như iPhone 13, iPhone 11, iPhone XR hay iPhone 14 vẫn nằm trong nhóm được đổi nhiều không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Nguyên nhân chính là các thiết bị này vẫn được ưa chuộng và giữ giá tốt hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android cùng giai đoạn.

iPhone anh 1

iPhone vẫn nổi bật ở đặc điểm giữ giá tốt sau một thời sử dụng. Ảnh: Bloomberg.

Những dữ liệu trên đặt ra bài toán cho Apple trong các thế hệ tiếp theo, đặc biệt là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nếu Táo khuyết tiếp tục duy trì chu kỳ nâng cấp nhỏ, thiết bị có thể gặp khó khăn trong việc giữ chân người mua lâu dài. Ngược lại, nếu mẫu điện thoại của năm nay mang đến thay đổi đáng kể mà không tăng giá, xu hướng bán lại sớm có thể bị giảm bớt.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa, khả năng tạo khác biệt và giữ chân người dùng sau vài tháng sử dụng sẽ trở thành yếu tố quan trọng với Apple, thay vì chỉ dựa vào doanh số mở bán ban đầu.

Minh Hoàng

Đọc tiếp

