Bảo Tín Minh Châu bị bêu tên trong vụ dùng hai sổ sách kế toán

Tại họp báo quý I của Bộ Tài chính, Cục Thuế cho biết Bảo Tín Minh Châu nằm trong các trường hợp điển hình sử dụng hai hệ thống kế toán, gây thất thu ngân sách.

Nhiều lãnh đạo của Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Vietnamnet.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính chiều 9/4, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế khẳng định việc doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một để theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, một để cung cấp cho cơ quan quản lý là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhằm gian lận thuế hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính.

Theo ông, hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh. Đáng chú ý, việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán thường được thực hiện có tổ chức, tinh vi và khó phát hiện nếu không có hoạt động thanh tra, điều tra chuyên sâu.

Thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ việc điển hình như Công ty Hoàng Long lập hai sổ kế toán để che giấu doanh thu, gây thất thu hơn 241 tỷ đồng tiền thuế; hay Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai thuế, gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng . Những vụ việc này cho thấy quy mô và mức độ vi phạm có xu hướng gia tăng.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh còn hạn chế, cùng với động cơ tối đa hóa lợi nhuận, giảm nghĩa vụ thuế. Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ rủi ro pháp lý, hoặc cho rằng hành vi này là có thể bị che giấu.

Ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: BTC.

Trước thực trạng này, cơ quan thuế đã ban hành công văn yêu cầu các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lập danh sách khách hàng sử dụng phần mềm kế toán đến hết ngày 31/3, gửi về Cục Thuế trước ngày 8/4 và cập nhật định kỳ hàng tháng. Việc thu thập dữ liệu nhằm giúp cơ quan thuế nắm bắt số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng phần mềm kế toán, qua đó triển khai các giải pháp hỗ trợ kê khai, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế.

Tính đến ngày 7/4, cơ quan thuế đã nhận được dữ liệu từ 42 tổ chức, với 12.809 khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán. Dữ liệu này tiếp tục được tổng hợp trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở đó, từ tháng 4, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát, cảnh báo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu sử dụng nhiều hệ thống sổ sách kế toán nhằm phục vụ công tác quản lý.

Liên quan đến tình trạng doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng vẫn kê khai lỗ, ông Lê Long cho biết qua rà soát có hơn 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng mỗi năm trở lên nhưng báo lỗ.

Theo đại diện cơ quan thuế, việc kê khai lỗ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song cũng có trường hợp doanh nghiệp lỗ kéo dài nhưng vẫn mở rộng quy mô, tăng vốn, đặt ra nghi vấn về tính trung thực trong kê khai.

Để xử lý, ngành thuế đã triển khai các giải pháp quản lý rủi ro, tăng cường minh bạch, tuyên truyền nghĩa vụ kê khai trung thực, đồng thời cảnh báo chế tài đối với hành vi kê khai sai lệch. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đẩy mạnh rà soát, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế; trường hợp phát hiện sai sót sẽ hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời.

Đồng thời, ngành thuế triển khai chuyên đề kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan thuế địa phương thực hiện. Danh sách doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng lỗ liên tiếp hai năm cũng đã được tổng hợp, đưa vào kế hoạch kiểm tra năm 2026.